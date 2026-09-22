En ampliado nacional, choferes determinan el repliegue de sus unidades por 24 horas este lunes

El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, anunció un repliegue total de sus unidades por 24 horas, el lunes, 28 de septiembre, en rechazo al decreto que elimina la subvención al diésel. La determinación fue tomada tras el ampliado nacional realizado este martes en Santa Cruz.

Gómez detalló que el primer acuerdo es el rechazo total al Decreto Supremo 5716, que calificó de atentatorio contra la población. Asimismo, se determinó realizar una protesta a nivel nacional este próximo lunes con la paralización de sus servicios.

“El día lunes, como medida de presión se replegará el parque automotor en todo el territorio nacional de 24 horas en todas sus modalidades, vale decir, el radio urbano, interprovincial, interdepartamental, internacional de cargar y pasajeros”, sostuvo Gómez.

El máximo dirigente advirtió que, en caso de que el Gobierno no escucha su pedido, la medida podría ser indefinida.