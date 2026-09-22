António Guterres en la ONU: dura alerta por la IA y un tajante 'ya basta' para exigir la paz en Medio Oriente

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Publicado el 22/09/2026 a las 14h50
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El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la acelerada cesión de poder de los gobiernos y las personas a las grandes empresas tecnológicas y a las máquinas, en un escenario internacional marcado por la fragmentación de los mercados y el debilitamiento de la cooperación.

“La inteligencia artificial ha tomado por sorpresa incluso a quienes la alumbraron” y “los seres humanos ceden cada vez más poder a las máquinas”, sostuvo Guterres. También advirtió que las armas letales autónomas “ya son una realidad militar” y reclamó reglas multilaterales para enfrentar los desafíos de la tecnología, el clima, la desigualdad y los conflictos.

Si bien consideró que el avance del mundo multipolar es una trayectoria irreversible, alertó que hay “mercados fracturados y cooperación menguante”.

No desechó la puja entre potencias para fomentar la pujanza económica, pero advirtió que “la competencia no tiene por qué convertirse en confrontación”. Reclamó que Estados Unidos y China se pongan de acuerdo en el futuro de la IA.

Insistió en la necesidad de un organismo multipolar como las Naciones Unidas para regular la convivencia internacional y rescató los valores de la carta fundadora del organismo, firmada en 1945, que establece como principios centrales el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de las controversias, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre los pueblos. El texto también reafirma la defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas, la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el compromiso de promover el progreso social dentro de un marco de respeto al derecho internacional.

Pidió tener sentido de la responsabilidad para avanzar en el progreso dirigido por quienes detentan el poder, con tres pruebas básicas en medio del desafío que plantea la inteligencia artificial: decidir sobre la guerra y la paz, riqueza y desigualdad, y el caos climático: “La paz es la existencia de límites jurídicos al uso del poder”, dijo Guterres.

Pidió además el fin de las guerras en Medio Oriente: “Ya basta”, sentenció. Insistió en que se utilice la semana en la que los líderes de los países involucrados se reúnen para terminar con los bombardeos y el sufrimiento de la población civil.

Guterres también sugirió cambios en el Consejo de Seguridad, creado tras la Segunda Guerra Mundial y que según su visión no refleja los cambios globales desde entonces: “Es injusto que África no tenga un lugar allí”, consideró.

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