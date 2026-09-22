Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que arrancó hoy, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses. "Todos ustedes han oído nuestras acciones en Venezuela, son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos", declaró. Trump volvió a decir que "Estados Unidos ha vuelto" y que "es más poderoso que nunca".

Trump también cargó durante su discurso contra los cárteles del narcotráfico y exigió a México que tome medidas contra ellos. "México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad", declaró. No sin antes enumerar los éxitos, principalmente económicos, de su mandato y decir que a su país le espera un "futuro brillante".

Cuba "caerá", dijo Trump

El presidente estadounidense aseguró que Cuba "caerá", sin explicar cómo, tras reiterar que su gobierno quiere un "cambio fundamental" en la isla. "El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás. [Cuba] caerá", declaró el presidente estadounidense. "Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo", añadió.