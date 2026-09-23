Delcy Rodríguez califica de "histórica" su reunión con Trump

Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron un encuentro informal al margen de la Asamblea General de la ONU.

En un mensaje en X, la mandataria calificó de "histórica" la reunión con Trump. También divulgó una foto de los dos sonriendo y en la que se le ve a ella haciendo el gesto de "victoria" y a Trump con el pulgar en alto.

Según la líder venezolana, conversó con el magnate republicano "sobre el fortalecimiento de la relación bilateral" y "el avance de una agenda de cooperación". "Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo" agregó Rodríguez.

Presencia en espacios multilaterales

La líder venezolana agradeció a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.

Rodríguez destacó que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo. También agradeció a Trump por el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio.

Rodríguez agregó que temas como cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, fueron el centro de la conversación durante el encuentro, que se realizó en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Sin prensa

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.