Delcy Rodríguez califica de "histórica" su reunión con Trump

Mundo
DW
Publicado el 23/09/2026 a las 8h35
ESCUCHA LA NOTICIA

Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron un encuentro informal al margen de la Asamblea General de la ONU.

En un mensaje en X, la mandataria calificó de "histórica" la reunión con Trump. También divulgó una foto de los dos sonriendo y en la que se le ve a ella haciendo el gesto de "victoria" y a Trump con el pulgar en alto.

Según la líder venezolana, conversó con el magnate republicano "sobre el fortalecimiento de la relación bilateral" y "el avance de una agenda de cooperación". "Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo" agregó Rodríguez.

Presencia en espacios multilaterales

La líder venezolana agradeció a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.

Rodríguez destacó que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo. También agradeció a Trump por el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio. 

Rodríguez agregó que temas como cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, fueron el centro de la conversación durante el encuentro, que se realizó en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Sin prensa

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
En ampliado nacional, choferes determinan el repliegue de sus unidades por 24 horas este lunes
3
Sacaba impulsa feria multisectorial y busca consolidar la marcha “Hecho en Sacaba”
4
Paz desde EEUU: “Cada vez que he salido al exterior, siempre retorno con platita”
5
BCB fija en Bs 11,90 la cotización del dólar para este martes

Más en Mundo

23/09/2026
Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en...
Ver más
22/09/2026
António Guterres en la ONU: dura alerta por la IA y un tajante 'ya basta' para exigir la paz en Medio Oriente
El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la acelerada cesión de poder de los gobiernos y las personas a las grandes empresas...
Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que arrancó hoy, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve...
Ver más
22/09/2026
Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica
Los líderes mundiales se reunirán esta semana en las Naciones Unidas bajo la presión de las guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Congo y Myanmar, el avance de la inteligencia artificial, la...
Ver más
22/09/2026
ONU se celebra en un contexto de crecientes divisiones entre países
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, anunció un repliegue total de sus unidades por 24 horas, el lunes, 28 de septiembre, en rechazo al decreto que elimina...
Ver más
22/09/2026
En ampliado nacional, choferes determinan el repliegue de sus unidades por 24 horas este lunes
La industria mundial de armamentos atraviesa hoy una transformación estructural impulsada por los conflictos de alta intensidad en el Medio Oriente y Ucrania.
Ver más
21/09/2026
Industria armamentista ante una guerra de desgaste inteligente
En Portada
22/09/2026 Economía
Productores de soya advierten mayor costo de producción por el nuevo precio del diésel
El nuevo precio del diésel elevó el peso del combustible hasta cerca del 20% dentro de los costos de producción agrícola, según el presidente de la Asociación...
vista
22/09/2026 Seguridad
Aprehenden a una mujer por la venta de presunto charque de zorro en El Alto
Una mujer fue aprehendida tras ser denunciada por la venta de presunto charque de zorro en la feria de Río Seco, en El Alto. Los restos fueron decomisados y...
vista
22/09/2026 Mundo
Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que arrancó hoy, con usar la...
vista
22/09/2026 País
Bolivia acoge encuentro militar de seis países sobre seguridad regional
Delegaciones de Bolivia, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos participan desde este martes en La Paz de un taller multinacional de tres días...
vista
22/09/2026 Mundo
En ampliado nacional, choferes determinan el repliegue de sus unidades por 24 horas este lunes
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, anunció un repliegue total de sus unidades por 24 horas, el lunes, 28 de...
vista
22/09/2026 Mundo
António Guterres en la ONU: dura alerta por la IA y un tajante 'ya basta' para exigir la paz en Medio Oriente
El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la acelerada cesión de poder de los gobiernos y las personas a las grandes empresas...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El Servicio (Sedes) informó ayer que las infecciones respiratorias agudas (IRAs) registraron un descenso en la última...
Ver más
23/09/2026 Cochabamba
El Sedes reporta una disminución de los resfríos y un aumento de hepatitis
Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron un encuentro informal al margen de la...
Ver más
23/09/2026 Mundo
Delcy Rodríguez califica de "histórica" su reunión con Trump
Ante los pedidos de los sectores de incrementar el pasaje de transporte público y la venta del agua en cisternas por la...
Ver más
23/09/2026 Cochabamba
Plantean impulsar uso de los vehículos eléctricos y agua a precio justo en el sur
Deportes
El partido que sostuvo Atlético Independiente, de Cochabamba y 10 de Noviembre WC, de Potosí, que se jugó el domingo en...
Ver más
23/09/2026 Fútbol
Copa Simón Bolívar: Otro escándalo en el fútbol boliviano
El tenis boliviano brilla con luz propia en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Los cuatro partidos que ya...
Ver más
22/09/2026 Tenis
El tenis boliviano brilla en los Juegos Suramericanos
La boliviana Jenny Yana fue la tercera mejor de Sudamérica en el Kilómetro Vertical del Campeonato Mundial de...
Ver más
22/09/2026 Entretiempo
Boliviana Jenny Yana es la tercera mejor de Sudamérica en el Mundial de Skyrunning
Los planteles de Empresa Minera Huanuni, de Oruro y Fatic, de La Paz aseguraron su pase a octavos de final de la Copa...
Ver más
22/09/2026 Fútbol
La Copa Simón Bolívar entra en la etapa de definiciones, la última fase de grupos
Tendencias
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
La iniciativa Conserva Aves 2023-2026 concluyó su etapa de implementación en Bolivia con más de 700 mil hectáreas...
Ver más
21/09/2026 Medio Ambiente
Conserva Aves alcanza más de 700 mil hectáreas protegidas
Doble Click
La “Noche de Museos 2.0” se  suma a la celebración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba. La actividad...
Ver más
23/09/2026 Cultura
Retorna la “Noche de museos”
La obra “Metamorfosis B”, representada por Mondacca Teatro”, levantará el telón de la trigésima quinta edición del...
Ver más
22/09/2026 Cultura
Mondacca Teatro abre la 35ª versión del Premio Nacional Peter Travesí
El modelo estadounidense Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió este...
Ver más
21/09/2026 Farándula
Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford
Una agenda cultural de lujo presenta Cochabamba en la semana 39 del año. Los hermanos Jesse y Joy, el grupo...
Ver más
21/09/2026 Espectáculos
Semana 39: Jesse & Joy encienden la cartelera semanal cochabambina