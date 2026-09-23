Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve amenazados sus intereses. “Todos ustedes han oído nuestras acciones en Venezuela, son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, declaró.

Trump volvió a decir que “Estados Unidos ha vuelto” y que “es más poderoso que nunca”.

Trump también cargó durante su discurso contra los cárteles del narcotráfico y exigió a México que tome medidas contra ellos.

“México es el epicentro de la violencia de los carteles. Lamentablemente, es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por carteles enemigos. Por lo tanto, México debe recuperar el control de su territorio de manos de los enemigos de la humanidad”, declaró. No sin antes enumerar los éxitos, principalmente económicos, de su mandato y decir que a su país le espera un “futuro brillante”.

Cuba “caerá”, dijo Trump

El presidente estadounidense aseguró que Cuba “caerá”, sin explicar cómo, tras reiterar que su gobierno quiere un “cambio fundamental” en la isla. “El régimen comunista está bajo una fuerte presión, la más fuerte que haya conocido jamás. [Cuba] caerá”, declaró el presidente estadounidense. “Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo”, añadió.

La delegación de Cuba ante la ONU abandonó entonces el hemiciclo de la Asamblea General. Cuba tiene previsto intervenir el sábado en la Asamblea General de la ONU. Está previsto que lo haga su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez. “El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, apuntó Trump.

Palabras de paz, pero también de guerra

“Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo”, declaró.

No obstante, se refirió también a la guerra en Irán y en Ucrania. Sobre la primera, dijo que debe tomar una “gran decisión”: si llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra o “aniquilar” y “empujar al infierno” a la República Islámica. Y recalcó que no permitirá que Irán tenga nunca armas nucleares. El mandatario opinó, sin embargo, que habrá un acuerdo para poner fin a la guerra después de las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

La paz en Ucrania, más cerca de lo que se piensa

El presidente estadounidense dijo que un acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra llegará “rápidamente”, antes de lo que se espera. “Estamos trabajando muy de cerca con los líderes de Rusia y Ucrania, y vamos a lograr ese acuerdo. Va a suceder, creo, más rápido de lo que la gente cree. Están hartos”, dijo Trump.

El mandatario insistió en que están muriendo “25.000 jóvenes, la mayoría soldados” al mes en los frentes del conflicto. “Miro esas imágenes del campo de batalla y, sinceramente, ya no quiero verlas; es algo espantoso. 25.000 al mes, en ambos bandos”, aseguró.

Por otra parte, Trump rechaza ante la ONU una regulación internacional de la IA.

Trump cerró su discurso pidiendo “Dios bendiga a las naciones del mundo y Dios bendiga América”.