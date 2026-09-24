Rodríguez agradece a Trump y dice que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez oficializa en Nueva York la entrega del régimen chavista a los Estados Unidos de Donald Trump en una ceremonia con dos partes. La primera fue el martes, en el hotel Lotte New York Palace. La presidenta encargada de Venezuela se reunió allí con su antigua némesis, el presidente del país al que en el pasado acusó de clavar sus “garras imperiales”.

El segundo acto ha tenido lugar ayer en la sede de Naciones Unidas. “Quiero agradecer al presidente Trump por su disposición a tomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación”, ha dicho. Lo ha hecho desde el mismo podio en el que Hugo Chávez afirmó que olía a azufre después de que en 2006 hablara ante la Asamblea General el presidente estadounidense George W. Bush. La entrega ya es total.

En un discurso de menos de 20 minutos, Rodríguez ha hablado de generalidades como el apego a la paz, el rechazo a la violencia, el respeto a los derechos de la naturaleza y la seguridad energética. Y ha dejado para final el anuncio más relevante: “En venezuela habrá elecciones. En esa dirección, hemos iniciado un diálogo político”, ha afirmado. Pero no ha puesto fecha a esos comicios. Se ha limitado a decir que el pueblo venezolano determinará “el momento correcto”.

El anuncio llama la atención porque rompe con la tradición del régimen chavista. Ante la crítica de distintos sectores de que no se celebraban elecciones libres, sus líderes respondían que Venezuela era el país que más comicios celebraba del mundo. Hoy ese principio ya no rige. Sobre el pacto firmado con Trump, por el que cede a Estados Unidos el 20% de sus reservas petrolíferas, Rodríguez ha asegurado que es uno de los más importantes alcanzados nunca. “Hoy Venezuela renace”, ha concluido la líder del país latinoamericano.

El tono de ayer ha sido muy distinto a sus palabras de 2019. “Vengo en nombre de la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla ante poder imperial alguno. Traigo el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano”, decía entoces Rodríguez en el mismo foro. La entonces vicepresidenta arremetía contra el “odio supremacista” de Trump. Han pasado siete años y los nombres de los tres protagonistas se mantienen, pero sus circunstancias han cambiado mucho.

Maduro, el presidente al que entonces alababa Rodríguez, duerme en una cárcel de Brooklyn, a unos 14 kilómetros de la sede de la ONU. Su antigua vicepresidenta ha vuelto a pronunciar un discurso en la Naciones Unidas, pero ahora lo hace como estrecha aliada del presidente republicano.

Rodríguez no ha mencionado en ningún momento a Maduro. Antes de su intervención en la ONU, circulaban vídeos en redes sociales en los que ella se negaba a responder a la pregunta de si pensaba visitar a Maduro en el Centro de Detención de Brooklyn, al que le separa un trayecto en coche de unos 20 o 30 minutos desde la sede de Naciones Unidas.

Además de Rodríguez, Maduro y Trump, esta historia tiene una cuarta protagonista, María Corina Machado. La feroz opositora al régimen chavista creyó tener su oportunidad con la operación militar de Estados Unidos del pasado enero que acabó con Maduro. Pero ahora ve cómo su antiguo aliado, el mandatario republicano al que llegó a regalar su premio Nobel de la Paz, se fotografía sonriente con su archienemiga y hace todo lo posible para evitar su vuelta a Venezuela.

Machado intentó llegar a su país desde Panamá este martes por tercera vez en 24 horas. Ninguno de los tres intentos funcionó. “Atención. Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos —sí, siete— en las últimas semanas. NO la dejan regresar a su propio país”, publicó en X su asesor de relaciones internacionales Pedro Urruchurtu. Distintos opositores en Venezuela han condenado el bloqueo a Machado.

Estados Unidos asegura desear que el país avance hacia la democracia, pero es evidente que ahora mismo no tiene ningún interés en que la líder del movimiento que ganó las últimas eleccones entre en Venezuela y ponga en problema a las autoridades que ahora patrocina Washington.

Según Axios, Trump habría metido prisa a Rodríguez para llamar a los venezolanos a las urnas en la reunión de ambos del martes.