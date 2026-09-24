Rodríguez agradece a Trump y dice que habrá elecciones en Venezuela

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 24/09/2026 a las 8h37
ESCUCHA LA NOTICIA

Delcy Rodríguez oficializa en Nueva York la entrega del régimen chavista a los Estados Unidos de Donald Trump en una ceremonia con dos partes. La primera fue el martes, en el hotel Lotte New York Palace. La presidenta encargada de Venezuela se reunió allí con su antigua némesis, el presidente del país al que en el pasado acusó de clavar sus “garras imperiales”.

El segundo acto ha tenido lugar ayer en la sede de Naciones Unidas. “Quiero agradecer al presidente Trump por su disposición a tomar el camino de las relaciones diplomáticas y la cooperación”, ha dicho. Lo ha hecho desde el mismo podio en el que Hugo Chávez afirmó que olía a azufre después de que en 2006 hablara ante la Asamblea General el presidente estadounidense George W. Bush. La entrega ya es total.

En un discurso de menos de 20 minutos, Rodríguez ha hablado de generalidades como el apego a la paz, el rechazo a la violencia, el respeto a los derechos de la naturaleza y la seguridad energética. Y ha dejado para final el anuncio más relevante: “En venezuela habrá elecciones. En esa dirección, hemos iniciado un diálogo político”, ha afirmado. Pero no ha puesto fecha a esos comicios. Se ha limitado a decir que el pueblo venezolano determinará “el momento correcto”.

El anuncio llama la atención porque rompe con la tradición del régimen chavista. Ante la crítica de distintos sectores de que no se celebraban elecciones libres, sus líderes respondían que Venezuela era el país que más comicios celebraba del mundo. Hoy ese principio ya no rige. Sobre el pacto firmado con Trump, por el que cede a Estados Unidos el 20% de sus reservas petrolíferas, Rodríguez ha asegurado que es uno de los más importantes alcanzados nunca. “Hoy Venezuela renace”, ha concluido la líder del país latinoamericano.

El tono de ayer ha sido muy distinto a sus palabras de 2019. “Vengo en nombre de la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla ante poder imperial alguno. Traigo el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano”, decía entoces Rodríguez en el mismo foro. La entonces vicepresidenta arremetía contra el “odio supremacista” de Trump. Han pasado siete años y los nombres de los tres protagonistas se mantienen, pero sus circunstancias han cambiado mucho.

Maduro, el presidente al que entonces alababa Rodríguez, duerme en una cárcel de Brooklyn, a unos 14 kilómetros de la sede de la ONU. Su antigua vicepresidenta ha vuelto a pronunciar un discurso en la Naciones Unidas, pero ahora lo hace como estrecha aliada del presidente republicano.

Rodríguez no ha mencionado en ningún momento a Maduro. Antes de su intervención en la ONU, circulaban vídeos en redes sociales en los que ella se negaba a responder a la pregunta de si pensaba visitar a Maduro en el Centro de Detención de Brooklyn, al que le separa un trayecto en coche de unos 20 o 30 minutos desde la sede de Naciones Unidas.

Además de Rodríguez, Maduro y Trump, esta historia tiene una cuarta protagonista, María Corina Machado. La feroz opositora al régimen chavista creyó tener su oportunidad con la operación militar de Estados Unidos del pasado enero que acabó con Maduro. Pero ahora ve cómo su antiguo aliado, el mandatario republicano al que llegó a regalar su premio Nobel de la Paz, se fotografía sonriente con su archienemiga y hace todo lo posible para evitar su vuelta a Venezuela.

Machado intentó llegar a su país desde Panamá este martes por tercera vez en 24 horas. Ninguno de los tres intentos funcionó. “Atención. Impiden a María Corina regresar a Venezuela. En las últimas horas han sido tres los intentos, por vía marítima y aérea, desde Panamá, sin éxito. Suman siete intentos —sí, siete— en las últimas semanas. NO la dejan regresar a su propio país”, publicó en X su asesor de relaciones internacionales Pedro Urruchurtu. Distintos opositores en Venezuela han condenado el bloqueo a Machado.

Estados Unidos asegura desear que el país avance hacia la democracia, pero es evidente que ahora mismo no tiene ningún interés en que la líder del movimiento que ganó las últimas eleccones entre en Venezuela y ponga en problema a las autoridades que ahora patrocina Washington.

Según Axios, Trump habría metido prisa a Rodríguez para llamar a los venezolanos a las urnas en la reunión de ambos del martes.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Bono Juancito Pinto: Requisitos, fechas y modalidades para cobrar los Bs 300
3
Convocatoria Credifondo Garantiza
4
El sector de la construcción exige medidas urgentes para trabajar en condiciones de equilibrio
5
Convocatoria Credifondo Promotor

Lo más compartido

1
La película "La hija cóndor" suma otro galardón en China
2
Empresarios alertan que el alza del diésel recaerá sobre el sector privados y presionará la liquidez
3
En la ONU, Rodrigo Paz denuncia que el narcoterrorismo financió los 53 días de bloqueos en Bolivia
4
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
5
Colcapirhua se prepara ante las lluvias con limpieza de ríos, canales y acequias

Más en Mundo

23/09/2026
Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, con usar la fuerza militar en...
Ver más
23/09/2026
Delcy Rodríguez califica de "histórica" su reunión con Trump
Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantuvieron un encuentro informal al margen de la Asamblea General de la ONU.
Ver más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU que arrancó hoy, con usar la fuerza militar en Latinoamérica si ve...
Ver más
22/09/2026
Trump dice que no dudará en usar la fuerza en Latinoamérica
Los líderes mundiales se reunirán esta semana en las Naciones Unidas bajo la presión de las guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Congo y Myanmar, el avance de la inteligencia artificial, la...
Ver más
22/09/2026
ONU se celebra en un contexto de crecientes divisiones entre países
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, anunció un repliegue total de sus unidades por 24 horas, el lunes, 28 de septiembre, en rechazo al decreto que elimina...
Ver más
22/09/2026
En ampliado nacional, choferes determinan el repliegue de sus unidades por 24 horas este lunes
El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la acelerada cesión de poder de los gobiernos y las personas a las grandes empresas tecnológicas y a las máquinas, en un escenario...
Ver más
22/09/2026
António Guterres en la ONU: dura alerta por la IA y un tajante 'ya basta' para exigir la paz en Medio Oriente
En Portada
24/09/2026 País
En la ONU, Rodrigo Paz denuncia que el narcoterrorismo financió los 53 días de bloqueos en Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este jueves, en su primera intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU...
vista
24/09/2026 País
Paz alude a Evo ante la ONU: "Otro líder de mi nación hizo de la hoja de coca una traición"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aludió a Evo Morales, durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y dijo...
vista
24/09/2026 País
Paz se olvida de Cerimedo y dice a la ONU que no tuvo "expertos en campaña" para ganar las elecciones
En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, se olvidó de quien fue su asesor de campaña, sobre todo de...
vista
24/09/2026 País
Presidente Rodrigo Paz brinda este jueves su discurso ante la Asamblea General de la ONU
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, brinda este jueves su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se celebra en...
vista
24/09/2026 Cochabamba
Baja el precio del pollo a Bs 20 el kilo, pero piden no comprar en exceso
La Intendencia Municipal continúo con los controles de alimentos y carne de pollo en el mercado La Cancha, donde gran parte de los cochabambinos se abastece de...
vista
24/09/2026 Economía
El sector de la construcción exige medidas urgentes para trabajar en condiciones de equilibrio
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), junto a las Cámaras Departamentales de la Construcción (Cadecos), y todo el bloque de la industria de la...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El empresario y exaliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, criticó este jueves la "improvisación" del Gobierno de...
Ver más
24/09/2026 País
Samuel critica la "improvisación" del Gobierno: "Si fuera Presidente usaría el 90% del tiempo en tema hidrocarburos"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aludió a Evo Morales, durante su discurso en la Asamblea General de la...
Ver más
24/09/2026 País
Paz alude a Evo ante la ONU: "Otro líder de mi nación hizo de la hoja de coca una traición"
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este jueves, en su primera intervención en la Asamblea General de la...
Ver más
24/09/2026 País
En la ONU, Rodrigo Paz denuncia que el narcoterrorismo financió los 53 días de bloqueos en Bolivia
Deportes
La Selección boliviana afrontará los amistosos ante Paraguay y Argentina con un plantel que, según el director técnico...
Ver más
24/09/2026 Fútbol
Bolivia alista amistosos ante Paraguay y Argentina con un plantel “más fuerte y maduro”
El partido que sostuvo Atlético Independiente, de Cochabamba y 10 de Noviembre WC, de Potosí, que se jugó el domingo en...
Ver más
23/09/2026 Fútbol
Copa Simón Bolívar: Otro escándalo en el fútbol boliviano
El tenis boliviano brilla con luz propia en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Los cuatro partidos que ya...
Ver más
22/09/2026 Tenis
El tenis boliviano brilla en los Juegos Suramericanos
La boliviana Jenny Yana fue la tercera mejor de Sudamérica en el Kilómetro Vertical del Campeonato Mundial de...
Ver más
22/09/2026 Entretiempo
Boliviana Jenny Yana es la tercera mejor de Sudamérica en el Mundial de Skyrunning
Tendencias
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
Doble Click
Más de 600 actividades culturales se llevarán adelante en la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro...
Ver más
24/09/2026 Cultura
La FILC anuncia más de 600 actividades en su 19ª versión
El filme "La hija cóndor" recibe el Premio a Mejor Fotografía en el XIII Festival Internacional de Cine de la Ruta de...
Ver más
23/09/2026 Cine
La película "La hija cóndor" suma otro galardón en China
Hoy presentaron la Décimo Novena Feria Internacional del Libro de Cochabamba, que se desarrollará del 7 al 18 de...
Ver más
23/09/2026 Cultura
Lanzan la Feria Internacional del Libro de Cochabamba
La “Noche de Museos 2.0” se  suma a la celebración de los 216 años de la gesta libertaria de Cochabamba. La actividad...
Ver más
23/09/2026 Cultura
Retorna la “Noche de museos”