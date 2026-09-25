Xi Jinping expone condiciones para evitar un conflicto militar entre Estados Unidos y China

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 25/09/2026 a las 8h56
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Xi Jinping ha pedido una amplia cooperación con Washington para evitar la “trampa de Tucídides”, que podría llevar a Estados Unidos y China a un enfrentamiento militar en medio de las crecientes tensiones por la inteligencia artificial, el comercio y Taiwán.

Al comienzo de su cumbre con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente chino expuso los términos para un entendimiento mutuo que, según dijo, podría alejar a las dos superpotencias rivales de un futuro conflicto militar y encaminarlas hacia un camino de beneficio mutuo.

En lugar de la confrontación, el objetivo debería ser que “las condiciones para lograr la gran revitalización de la nación china y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande vayan de la mano”, dijo Xi, citando la frase política de Trump.

“Debemos fortalecer la comunicación. China y Estados Unidos son diferentes en sus condiciones nacionales, pero a través de un diálogo franco, profundo y continuo, nuestros dos países pueden entenderse mejor, buscar puntos en común dejando de lado las diferencias y construir una confianza mutua”, dijo Xi, mientras Trump observaba.

“Debemos coexistir en paz”, afirmó. “China y Estados Unidos, como dos grandes potencias, se benefician de la cooperación y pierden en la confrontación. Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis”.

En esas condiciones, dijo Xi, “se puede superar la trampa de Tucídides”, refiriéndose al fenómeno, definido por el historiador griego, de las tensiones que surgen cuando una potencia emergente desafía el dominio de una potencia establecida.

Xi Jinping utilizó esa frase en su reunión con Trump en Pekín en mayo, preguntándole al presidente estadounidense cómo pensaba evitarla.

Trump afirmó haber forjado una gran amistad con Xi. «El presidente Xi y yo hemos logrado avances extraordinarios en los asuntos que afectan a nuestros dos países», declaró. “Nuestros equipos han estado trabajando para fomentar una relación comercial más equilibrada, incluyendo el nuevo acceso al mercado para los agricultores y ganaderos estadounidenses”.

A pesar de la guerra comercial entre ambos países, las importaciones chinas en EEUU siguen aumentando

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