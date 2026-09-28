“Es un mentiroso patológico”: El Washington Post publica perfil de Cerimedo y cuestiona su formación

El reconocido periódico estadounidense The Washington Post publicó un extenso reportaje sobre el perfil del asesor político argentino Fernando Cerimedo, y cuestionó su formación y trayectoria.

Recostada en una cama de hospital, horas después de sobrevivir a tres heridas de bala, Nadia Beller, abogada y analista política boliviana, afirmó saber quién ordenó el atentado.

“He convocado a DTV para hacer una declaración en directo”, dijo Beller ante las cámaras el mes pasado con voz temblorosa.

Según ella , su novio casado, Fernando Cerimedo, un consultor político argentino conocido como "el hombre de MAGA" en América Latina, envió a dos sicarios para matarla poco después de enterarse de que estaba embarazada.

La impactante acusación y la rápida detención de Cerimedo —ahora recluida en una prisión de máxima seguridad y acusada de intento de feminicidio— han desatado un escándalo político que ha tenido repercusiones desde Argentina hasta Washington y ha llamado la atención sobre el papel de la administración Trump en el auge de victorias políticas de candidatos de derecha en toda América Latina.

Cerimedo ha negado cualquier implicación en el atentado. Su equipo legal ha calificado las acusaciones en su contra como una conspiración de la izquierda boliviana.

Conocido como un maestro de los medios digitales y la comunicación política negativa, Cerimedo fue uno de los consultores políticos más conocidos de la región, guiando a candidatos presidenciales conservadores al poder en Argentina, y posteriormente en Honduras y Bolivia.

Este trabajo también le había permitido establecer un contacto cada vez mayor con operadores políticos cercanos a la Casa Blanca, que, rompiendo con las normas diplomáticas, ha intervenido en la política interna de toda la región abogando agresivamente por candidatos afines a Trump.

En febrero, cuando Cerimedo fue nombrado mejor consultor político hispano de 2025, aceptó el galardón en Mar-a-Lago, la finca de Trump en Florida.

En Bolivia, su poder se extendió mucho más allá del ciclo político. Tras la victoria del presidente Rodrigo Paz el año pasado, que puso fin a dos décadas de gobierno de izquierda, Cerimedo se convirtió en la sombra del presidente, lo que generó inquietud en la administración.

El Washington Post revisó cientos de páginas de expedientes judiciales, incluidos extensos mensajes de chat entre Beller y Cerimedo, y realizó dos largas entrevistas con la mujer herida, incluida una en su casa en Santa Cruz de la Sierra, una metrópolis tropical cerca de las estribaciones de la Cordillera de los Andes.

Lo que surgió es algo sacado de una telenovela de la vida real : infidelidad, peleas de amantes, violencia y ambición.

Sentada en casa de su hermana, tres semanas después del ataque, con el brazo derecho en cabestrillo, Beller dijo que no tenía ninguna duda sobre quién quería matarla: el hombre con el que pensaba casarse, que sería el padre de su hijo, la había atraído a una emboscada.

“Fue Fernando”, declaró Beller al Post. “Quería matarme”.

Un rápido ascenso a Mar-a-Lago

La historia de Cerimedo es una mezcla de embellecimiento y contradicción.

En entrevistas con periodistas y en su página de LinkedIn , Cerimedo afirmó haber estudiado en la Universidad de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, haber obtenido un doctorado en marketing de la Universidad de Phoenix, haberse entrenado con los SEAL de la Marina de los EE. UU. y haber trabajado durante un tiempo en la Casa Blanca durante la administración Obama.

Se ha demostrado muy poco, o nada, de esto. En declaraciones a The Post, el MIT y la Universidad de Phoenix afirmaron no tener constancia de que Cerimedo fuera estudiante. Harvard y la oficina de relaciones públicas de la Marina de los EE. UU. no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los reporteros de toda la región también llegaron con las manos vacías .

“Es un mentiroso patológico”, concluyó Hugo Alconada Mon, periodista de investigación del diario argentino La Nación.

Alconada Mon dijo que Cerimedo trabajaba como taxista en la ciudad costera argentina de Mar del Plata, donde fue condenado en 2016 por fraude tras vender el mismo apartamento a dos familias diferentes.

La condena no hizo mucho por frenar su ascenso. En los últimos años, a medida que la política en América Latina se volvía más agresiva, dando lugar a una nueva clase de operadores políticos combativos, Cerimedo apareció de repente en todas partes.

Publicó un vídeo que se hizo viral en el que alegaba que las elecciones presidenciales brasileñas de 2022 habían sido manipuladas a favor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En Argentina, ayudó a gestionar las operaciones digitales de Javier Milei, desatando lo que él describió como un ejército de trolls y atacando duramente a sus rivales.

En Bolivia, defendió al presidente Rodrigo Paz —enseñando a su hija, Catalina, su oficio— y atacó groseramente al expresidente del país, Evo Morales, llamándolo "narcoterrorista pedófilo".

A través de su consultora política Numen, en Buenos Aires, Cerimedo se convirtió en un nexo entre la política latinoamericana y la estadounidense.

Ayudó a conectar a Tucker Carlson con Milei para una entrevista que se emitió en septiembre de 2023. Colaboró ​​con el consultor de Miami, Damian Merlo, una figura clave en los círculos de Trump, en la campaña de Milei. Afirmó haber trabajado con el consultor y comentarista político estadounidense Dick Morris para coordinar el crucial respaldo de Trump al presidente hondureño Nasry Asfura. También apareció en anuncios como profesor en la Academia Dick Morris, una plataforma de formación en línea para políticos y miembros de campañas electorales.

A finales del año pasado, The Economist lo calificó como "el hombre de MAGA en Latinoamérica".

Su conexión más cercana con MAGA era Brad Parscale. El año pasado, el medio de comunicación de Cerimedo, el Daily Right, informó que Cerimedo sería el representante latinoamericano de las dos plataformas de tecnología política de Parscale —Eyes Over y Campaign Nucleus—, ambas presentes en la campaña de Trump para 2024.

En febrero, cuando Cerimedo recibió su premio en Mar-a-Lago, agradeció a Parscale "por haber creído siempre en mí".

Parscale no respondió a las solicitudes de comentarios.

En sus declaraciones, Cerimedo también tuvo a alguien más a quien agradecer.

—Mi esposa —dijo—. Te amo.

En el momento de hacer esas declaraciones, Cerimedo mantenía una relación extramarital con Nadia Beller.

Según Beller, ambas hablaron por primera vez por teléfono, ya que Cerimedo buscaba su opinión sobre una propuesta legislativa importante para Paz, la presidenta boliviana. Si bien la relación profesional entre Beller y Cerimedo nunca se consolidó, sí floreció una relación personal.

“Empezó a quedarse en mi apartamento en La Paz”, declaró Cerimedo a la policía.

Para Beller, Cerimedo representaba la personificación del éxito. Tenía contactos en toda Latinoamérica y Estados Unidos, y afirmaba ganar entre 800.000 y 1 millón de dólares al mes. Una fotografía en su apartamento de La Paz, según Beller, lo mostraba con Parscale, a quien Cerimedo se refería como su "mejor amigo".

El único inconveniente era su matrimonio. Pero, según Beller y los mensajes de WhatsApp recopilados por la policía, él le dijo a Beller que todo había terminado y que quería casarse con ella.

Los intentos por contactar con la esposa de Cerimedo no tuvieron éxito.

Beller declaró que empezó a desconfiar de Cerimedo en abril, tras encontrar mensajes de voz amorosos que él le había enviado a su esposa. Más tarde, según su relato, él intentó ocultarle que había ido a Buenos Aires, supuestamente para visitar a su familia. Luego, en junio, encontró un preservativo en el baño de su apartamento en La Paz, y la discusión se tornó violenta. Afirmó que él la estranguló.

Según muestran los mensajes, ella fotografió los moretones y amenazó con delatarlo, pero finalmente no lo hizo.

Este verano, la pareja descubrió que Beller estaba embarazada. Ella acusó a Cerimedo de abandonarla y, en agosto, le comunicó unilateralmente la noticia de su embarazo a la esposa de Cerimedo.

“¿Qué has hecho, Nadia???????” le escribió Cerimedo.

Dijo que lo iba a acusar públicamente de violencia doméstica. «Me pegaste y, como una tonta, me quedé callada», escribió. «Se acabó».

Le rogó que esperara, que pensara en sus hijos y en el que estaba por nacer. —¿No puedes esperar unos días? —preguntó—. Eso es todo lo que pido.

Mientras la pareja discutía, Beller dijo haber recibido un mensaje de un informante anónimo. El informante afirmaba tener información comprometedora sobre un rival político. Si quería la información, debía ir a un punto de entrega.

Cerimedo la instó a ir.

—Ayúdame —dijo.

El 17 de agosto, mientras Beller esperaba fuera de un hotel de lujo para recibir la información, dos individuos vestidos de repartidores se le acercaron. Uno de ellos sacó una pistola y le disparó tres veces.

'Confiaba en todo'

Los abogados de Cerimedo calificaron todo el caso, desde el romance hasta el tiroteo, como una elaborada trampa tendida por la izquierda contra Cerimedo y el gobierno de Paz.

Margarita Arce Chilo, una de sus abogadas, dijo que Cerimedo era culpable de adulterio, pero nada más.

“Esto fue orquestado con premeditación por la señora Nadia y la izquierda”, afirmó.

Sin embargo, la policía ha reunido lo que parece ser evidencia incriminatoria. Días antes del tiroteo, Cerimedo le pidió 50.000 dólares a un contacto político local. Y en su teléfono, encontraron un mensaje en la carpeta de notas.

«No le cuentes nada a nadie», decía. «Pero nos ha traicionado… Nadia. O la eliminamos ya o estamos perdidos. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos con esto?»

No está claro si el mensaje fue enviado.

Tras revisar el contenido de su teléfono y otros dispositivos electrónicos, y encontrar decenas de miles de dólares en su apartamento, la fiscalía presentó cargos adicionales contra Cerimedo por enriquecimiento ilícito y violencia doméstica. Asimismo, la fiscalía indicó que está investigando sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En una comparecencia ante el tribunal el 21 de agosto, Cerimedo negó cualquier implicación en el ataque. Habló de sus hijos y su familia, y lloró con la cara entre las manos.

No muy lejos del juzgado, en un barrio de clase media de Santa Cruz de la Sierra, Beller se mudó a casa de su hermana. Un lunes por la mañana, dos coches patrulla estaban aparcados afuera. Dentro, Beller intentaba asimilar todo lo sucedido.

Según ella, en el momento del ataque creía que sus discusiones con Cerimedo habían terminado.

“Te echo de menos”, escribió en uno de los últimos mensajes recopilados por la policía.

—Yo también —respondió.

Dijo que pensaba que tendrían una vida juntos.

“Confiaba en todo lo que me decía”, afirmó. “Lo consideraba un buen hombre”.