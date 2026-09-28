El itinerario del papa León XIV en Argentina, Uruguay y Perú

El Papa León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre su primer viaje apostólico a América del Sur. Durante doce días visitará Uruguay, Argentina y Perú, con un recorrido por diez ciudades que combinará encuentros con autoridades y representantes de la sociedad, celebraciones litúrgicas, momentos de oración y encuentros con las comunidades eclesiales y distintos sectores de la población.

La visita responde a las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países, y había sido anunciada el miércoles 5 de agosto pasado. El itinerario, publicado el pasado 21 de septiembre por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, comenzará en Montevideo y concluirá en Lima, pasando por distintas realidades sociales y eclesiales de la región.

Uruguay, primera parada

La primera escala del papa León XIV en su viaje por Suramérica será Uruguay, donde aterrizará el 6 de septiembre y permanecerá hasta el día 8. Allí visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Durante su primer día de gira, se reunirá con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas y presidirá la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

Un día más tarde, el sumo pontífice visitará la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde conocerá la realidad social del barrio de Casavalle, uno de los más empobrecidos y vulnerables de Montevideo. También se reunirá con autoridades académicas en la Universidad Católica de Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.

Paysandú será la segunda parada de la travesía, donde oficiará la primera misa del viaje en el Parque París Londres.

La clausura de la visita a Uruguay será una misa multitudinaria en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres —patrona de Uruguay—, en el día de su fiesta, “coincidiendo con la peregrinación nacional que suele organizar el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre”, según destacó el Vaticano.

Siete millones de personas se movilizarán en Argentina

Argentina recibirá a un líder de la Iglesia católica por primera vez en casi 40 años. El último papa en visitar la nación suramericana fue Juan Pablo II en 1987

Allí, León XIV se reunirá con el presidente Javier Milei, visitará el complejo penitenciario federal de Buenos Aires, un centro de personas discapacitadas y oficiará misas en la capital, Luján y Córdoba.

La agenda también contempla una serie de encuentros con autoridades y movimientos sociales. “Será una visita particularmente significativa por tratarse del país natal del papa Francisco”, predecesor de León XIV, apuntó la Santa Sede en una nota informativa.

El nuncio apostólico en Argentina, Michael Wallace Banach, estimó que siete millones de personas asistirán a los actos públicos del sumo pontífice en ese país, por lo que la ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, anunció el dispositivo de seguridad “más grande de la historia” nacional.

Banach destacó que la visita de León XIV es una muestra de la importancia que la Santa Sede otorga a Argentina y agradeció al gobierno de Javier Milei “por su generosidad y disposición”, durante una rueda de prensa en la Casa Rosada en la que también participaron el canciller argentino, Pablo Quirno, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo.

Un reencuentro con el pasado misionero en Per

León XIV no visitará Perú, regresará a él. La etapa más larga de la gira papal será en este país, donde permanecerá del 11 al 16 de noviembre para visitar Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

El sumo pontífice vivió cerca de 20 años en Perú, donde llegó como un joven misionero agustino antes de convertirse en obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Posteriormente, fue llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio de los obispos.

La ceremonia de bienvenida está programada para el final de la tarde del día 11 en el Palacio de Gobierno, donde León XIV se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori.

Un día más tarde, participará en un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, que tendrá lugar en la plaza de la Catedral, antes de ofrecer unas palabras a los jóvenes y los universitarios durante una vigilia en el Estadio Monumental de Lima.

En Chiclayo, celebrará una homilía en las Pampas de Pimentel y visitará la capilla privada de san Óscar Romero. Además, mantendrá un encuentro con los obispos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

El 14 de noviembre, volará en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, donde oficiará una misa en la plaza del mismo nombre

A su paso por Cusco, León XIV tiene previsto reunirse con los misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón de Puerto Callao y oficiará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

La última misa que celebrará el sumo pontífice en suelo suramericano está programada a las 10:30 del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Callao (Lima), antes de volar hacia el Aeropuerto de Fiumicino (Roma).

Logos de la visita de León XIV a Sudamérica

Uruguay: Cristo es el centro

Desde lo gráfico nos muestra el centro pastoral, como núcleo del isotipo, es decir, el dibujo o símbolo que sin palabras le da identidad visual a este momento. Allí, se observa a Cristo Resucitado, representado a través de la férula, el báculo pastoral del Papa que en esta oportunidad se asocia con una fuente de alegría que se fundamenta en el pasaje bíblico del evangelio de Lucas: “Les anuncio una gran alegría”.

Junto a la figura de Cristo, convergen el Papa León XIV y la Virgen de los Treinta y Tres, la Patrona de Uruguay; siendo las figuras centrales del logo. Luego aparecen ciertos elementos gráficos que revisten de un significado profundo como el sol y franjas azules que evocan directamente al país; transmitiendo visualmente ese mensaje de esperanza que el pueblo uruguayo anhela sentir, con la presencia del Pontífice

Argentina: Una comunidad diversa en camino

El logotipo de la visita es parte del lema oficial “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, oración inspirada en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida y en la icónica frase de Francisco: “Todos, Todos, todos”

Por eso, el diseño reúne a personas de múltiples formas, tamaños y tonalidades dentro de una misma composición, formando una cruz en el centro, el núcleo del anuncio cristiano

Perú: Tradición, santidad y apertura del corazón

La etapa más extensa del viaje del Papa León XIV tendrá lugar en Perú, donde estará del 11 al 16 de noviembre, visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa; bajo el lema “Abramos el corazón”. En este caso, el logo creado para este suceso se articula alrededor de un corazón en cuyo interior se observa el mapa de Perú y una paloma blanca que representa la guía del Espíritu Santo.