Subsecretario de EEUU: “Escudo de las Américas es acción y resultados”

El subsecretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó este lunes que el Escudo de las Américas, del cual forma parte Bolivia, es un grupo de países que realiza acciones con resultados.

La posición surge poco después de conocerse el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la restricción de visas de ingreso a ese país al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y a otras 12 figuras públicas de Bolivia.

Según el representante del Gobierno de Trump, las personas mencionadas en el informe han “socavado gobiernos democráticamente electos y el Estado de derecho en nuestro hemisferio”.

“El Escudo (de las Américas) no es solo palabras; es acción y resultados”, afirmó Landau en sus redes sociales.

Para cumplir los objetivos políticos, económicos y de seguridad, Landau señaló que su país impuso restricciones de visa a algunas personas de países socios del Escudo: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

De acuerdo con el informe, Mariaca “abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.