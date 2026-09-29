Canciller de Alemania: “Rusia no ganará” la guerra contra Ucrania

El canciller de Alemania, el cristianodemócrata Friedrich Merz, afirmó este martes que si Rusia no está dispuesta a negociar para poner fin a la guerra en Ucrania, el apoyo europeo al país invadido puede continuar por "mucho tiempo". El dirigente alemán pronosticó que Moscú no ganará el conflicto, sino que pagará un alto precio en daños.

"Ucrania es parte de Europa y si Ucrania cae, la paz y la libertad de toda Europa estarán en peligro", dijo en una rueda de prensa con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokayev, con el que compareció en Berlín tras una reunión bilateral. Merz aludió a la reunión mantenida en Nueva York el pasado fin de semana por el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, con su homólogo ruso, Serguei Lavrov.

La valoración que realizó Moscú de esta conversación ha demostrado que el Kremlin "no tiene el más mínimo interés en conversaciones serias en este momento", por lo que a Berlín solo le queda apelar al Gobierno ruso que acuda a la mesa de negociación, dijo. "Pero si Rusia no está dispuesta, estamos en condiciones de apoyar a Ucrania por un largo tiempo. Rusia no ganará esta guerra y sufrirá daños masivos en su economía. Rusia pagará el precio si continúa con esta guerra", advirtió.

Tokayev pide congelar el frente

Merz se comprometió a seguir apoyando a Ucrania en el ámbito militar, económico, político y financiero, y reiteró que el "mayor punto débil" ahora mismo para Kiev es la falta de defensas antiaéreas, por lo que está pidiendo a otros jefes de Estado y de Gobierno ayuda en este sentido, que resultará imprescindible para proteger las instalaciones críticas del país durante los ataques rusos del invierno.

Por su parte, Tokayev abogó por una congelación de las hostilidades en Ucrania a lo largo de las líneas del frente actuales, que permita emprender "la ruta de la diplomacia y las negociaciones". Kazajistán está a favor de que "se cumpla la carta de la ONU y de que cada país preserve su inviolabilidad territorial", señaló, y destacó que mantiene relaciones de amistad tanto con Rusia como con Ucrania.