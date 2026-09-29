Elecciones en Brasil: Lula da Silva amplía ventaja sobre Bolsonaro en sondeos de primera vuelta

Mundo
AGENCIAS
Publicado el 29/09/2026 a las 8h44
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió su ventaja en los sondeos de intención de voto sobre el senador Flávio Bolsonaro, a seis días de los comicios presidenciales, aunque ambos siguen en empate técnico de cara a una eventual segunda ronda electoral, según dos encuestas publicadas ayer 28 de septiembre.

Los sondeos de Quaest y Nexus muestran un crecimiento del actual mandatario en la intención de voto para la primera vuelta del próximo domingo 4 de octubre. Sin embargo, el escenario se estrecha de manera considerable si ninguno consigue superar el 50% de los votos válidos y ambos deben volver a enfrentarse el 25 de octubre en un balotaje.

Según la encuesta de Quaest, encargada por el diario local ‘O Globo’ y  ‘ TV Globo’, Lula cuenta con el 39% de la intención de voto, frente al 34% de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. La semana pasada, la diferencia era de cuatro puntos: 37% para el mandatario y 33% para su principal rival.

La tendencia es similar en el sondeo de BTG Pactual/Nexus, que sitúa a Lula en el 42% y a Bolsonaro en el 37%. En la medición anterior, el jefe de Estado que aspira a la reelección registraba un 40%, mientras que el senador se encontraba en el 37%.

En ambos estudios, por lo tanto, Lula amplió a cinco puntos su ventaja para un escenario de primera vuelta.

La diferencia se reduce en las proyecciones para un eventual balotaje. Quaest muestra a Lula y Bolsonaro empatados con el 42% de la intención de voto. Hace una semana, el legislador de derecha aparecía con el 42% y el actual mandatario con el 41%.

Nexus, por su parte, ubica a Lula con el 46% y a Bolsonaro con el 44%. La diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error del estudio. En la encuesta anterior, el resultado era de 46% a 45% a favor del presidente.

Los dos sondeos tienen un margen de error de dos puntos porcentuales.

En la medición de Quaest, ninguno de los demás candidatos supera el 4% de intención de voto. Los indecisos representan el 5%, mientras que un 10% afirma que votará en blanco o nulo o que no acudirá a las urnas.

Alrededor de 158 millones de brasileños están llamados a votar el próximo domingo 4 de octubre.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Gobernador Loza entrega equipos de rayos X modernos para el Viedma y el materno infantil

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Paz instruye iniciar estudios para incorporar el GNL al transporte pesado
3
Gobierno pedirá información a EEUU sobre sancionados
4
El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
5
“Es un mentiroso patológico”: El Washington Post publica perfil de Cerimedo y cuestiona su formación

Más en Mundo

28/09/2026
Subsecretario de EEUU: “Escudo de las Américas es acción y resultados”
La declaración surge horas después de conocerse el informe del Departamento de Estado sobre la restricción de visas de ingreso a ese país al fiscal general del...
Ver más
28/09/2026
León XIV alerta a Europa contra "la ilusión del rearme"
El Papa terminó este lunes su viaje de cuatro días a Francia, donde instó a Europa "a poner fin" a la espiral cada vez "más bárbara" en la que han caído las...
Ver más
El Papa León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre su primer viaje apostólico a América del Sur. Durante doce días visitará Uruguay, Argentina y Perú, con un recorrido por diez ciudades que...
Ver más
28/09/2026
El itinerario del papa León XIV en Argentina, Uruguay y Perú
El reconocido periódico estadounidense The Washington Post publicó un extenso reportaje sobre el perfil del asesor político argentino Fernando Cerimedo, y cuestionó su formación y trayectoria.
Ver más
28/09/2026
“Es un mentiroso patológico”: El Washington Post publica perfil de Cerimedo y cuestiona su formación
La explotación de oro en los ríos de la Amazonia boliviana, el uso de mercurio para su extracción y las graves enfermedades que está ocasionando este metal en los humanos, son parte de un conjunto de...
Ver más
27/09/2026
Mercurio y oro, armas letales que arrasan con la Amazonia
China y Estados Unidos acordaron establecer un canal de diálogo sobre "superinteligencia" para intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial, un terreno...
Ver más
26/09/2026
China y EE. UU. establecen un 'teléfono rojo' sobre IA
En Portada
28/09/2026 País
Fiscal General denuncia injerencia de EEUU por veto a su visa
“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro de nuestro país”, indicó el...
vista
28/09/2026 País
Lara pide investigar al Fiscal “conforme a la ley”
"No podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un Gobierno extranjero la incluya en una lista", declara el Vicepresidente en un...
vista
28/09/2026 Mundo
Subsecretario de EEUU: “Escudo de las Américas es acción y resultados”
La declaración surge horas después de conocerse el informe del Departamento de Estado sobre la restricción de visas de ingreso a ese país al fiscal general del...
vista
28/09/2026 País
Gobierno pedirá información a EEUU sobre sancionados
Tres ministros declararon sobre la suspensión de visas a funcionarios bolivianos.
vista
28/09/2026 País
Presidentes del Senado y Diputados piden a Mariaca apartarse del cargo
Solicitan al Vicepresidente convocar a una sesión de urgencia del Parlamento, y a la Cancillería, pedir información oficial al Departamento de Estado de EEUU...
vista
28/09/2026 País
EEUU revoca visa de Mariaca y lo acusa de aceptar narcosobornos
“Abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia", señala un...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El gobernador Leonardo Loza entregó ayer modernos equipos de última tecnología, al Hospital Clínico Viedma y al Materno...
Ver más
29/09/2026 Cochabamba
Gobernador Loza entrega equipos de rayos X modernos para el Viedma y el materno infantil
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió su ventaja en los sondeos de intención de voto sobre el...
Ver más
29/09/2026 Mundo
Elecciones en Brasil: Lula da Silva amplía ventaja sobre Bolsonaro en sondeos de primera vuelta
"No podemos condenar ni apartar a una autoridad boliviana simplemente porque un Gobierno extranjero la incluya en una...
Ver más
28/09/2026 País
Lara pide investigar al Fiscal “conforme a la ley”
Deportes
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por...
Ver más
26/09/2026 Multideportivo
El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años, Maestra Internacional Femenina WIN, permanece invicta y se perfila como la gran...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años permanece invicta en el Mundial de Ajedrez
Tras una brillante participación tanto singles como en dobles, el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso le regaló...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
Conrrado Moscoso ratifica su poderío en el ráquetbol al ganar dos medallas
Tendencias
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Doble Click
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial
Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición...
Ver más
27/09/2026 Cultura
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC
La lista de las películas con mayor recaudación de la historia continúa cambiando con la llegada de nuevos estrenos...
Ver más
27/09/2026 Cine
Avatar lidera el ranking de las 15 películas más taquilleras de la historia