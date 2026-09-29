Jubilada de 87 años desalojada en Madrid podrá volver a casa

La jubilada madrileña, cuyo desalojo desencadenó manifestaciones en toda España, llegó a un acuerdo con los propietarios. El Gobierno presenta este martes un nuevo decreto para reformar el mercado de la vivienda.

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró en la noche de este lunes (28.09.2026) a periodistas Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal, de 87 años.

Esta octogenaria que se mueve en silla de ruedas fue obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía siete décadas después de que la inmobiliaria propietaria del inmueble subiera el alquiler mensual un 275 %, hasta 2.650 euros (3.000 dólares), según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Duro señaló que hubo "buena voluntad por ambas partes" y que el alquiler será "similar al que ella venía pagando". Abascal podrá regresar a su piso en el barrio madrileño del Retiro tras salir del hospital, donde está siendo tratada por agotamiento, añadió la abogada.

Alegría por Maricarmen, escepticismo por el "lavado de imagen" de Urbagestión

El caso de Abascal acabó por detonar un problema enquistado en España, el del precio de la vivienda. Manifestantes montaron el sábado unas 100 tiendas de campaña en la plaza de la Puerta del Sol de Madrid, mientras que decenas de miles de personas se han manifestado por todo el país.

La noticia del acuerdo alcanzado a última hora del lunes (28.09.2026) entre la representación legal de Maricarmen Abascal y la empresa Urbagestión fue recibida con gran alegría por los manifestantes.

"Es una victoria histórica. Es la primera vez que una persona que ha sido desahuciada puede regresar a su casa", señaló a la agencia AFP Hannah, del sindicato de Inquilinas e Inquilinos. María Díaz, por su parte, expresó cierta resignación, pues considera que la empresa que compró el inmueble está intentando "lavar su imagen" concediendo "migajas" a la anciana.

Exigen al Gobierno de Pedro Sánchez un "Decreto Maricarmen ya"

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez, criticado incluso entre sus partidarios por no haber logrado contener la escalada de precios de compra y alquiler de vivienda, tiene previsto presentar este martes un nuevo decreto para reformar el mercado de la vivienda. Pero el texto no tiene garantías de ser aprobado en el Parlamento, donde no dispone de mayoría.

"Pedimos que se saque un decreto ley sobre todo para proteger el derecho a la vivienda y evitar los desahucios", explicó a la AFP Carlota, una manifestante de 29 años en Madrid. Esta pintora describe como "grave" la situación en España y pide una legislación que evite que "se priorice el capital y los fondos de inversión a las personas".

Las protestas siguieron a Sánchez el lunes hasta Barcelona, donde un grupo de manifestantes cortó parte de la avenida Diagonal. Con pancartas con el mensaje "Decreto Maricarmen ya" y consignas como "los inversores son los invasores", Laura Requena, una profesora de 32 años, afirmó que es imposible emanciparse sin compartir piso.

"Nos afecta lo que está pasando porque no podemos llegar a fin de mes teniendo que pagar un alquiler, y compartiendo piso con 32 años", dijo.

Sánchez afirmó el domingo que su Gobierno trabajaba "a contrarreloj" para presentar nuevas medidas en el Consejo de Ministros de este martes.