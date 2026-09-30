Grynspan se afianza como la candidata con más votos para ser la secretaria General de la ONU

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AGENCIAS
Publicado el 30/09/2026 a las 11h54
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A 93 días de terminar su mandato como secretario General de la ONU, Antonio Guterres todavía no tiene sucesor como consecuencia de la falta de acuerdo político entre Estados Unidos y China.

El Consejo de Seguridad hoy votó nuevamente para designar al próximo secretario General de las Naciones Unidas, pero no hubo definición por los vetos cruzados de sus miembros permanentes.

Como sucedió en la votación anterior,  la costarricense Rebeca Grynspan venció a sus contendientes con 10 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones.

Su competidora mas cercana, Carolyn Rodrigues-Birkett, obtuvo 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

A su turno, Rafael Grossi logró 8 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, que son los miembros fundadores de la ONU y fijaron las normas de juego.

La cumbre de Donald Trump y Xi Jinping en Washington no resolvió la designación del próximo secretario General, y eso volvió a trabar la votación que se hizo ayer en el Consejo de Seguridad.

Trump apoya a Grossi, que lidera el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), mientras que Xi se inclinaría por Grynspan o Rodrigues-Birkett.

Grynspan está a cargo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y Rodrigues-Birkett es la actual embajadora de Guyana en la ONU.

Para lograr la Secretaría General de la ONU, se necesitan 9 votos y que no haya veto de los miembros permanentes.

Grynspan obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones. Eso significa que en los 3 en contra -Discouraged, en la jerga diplomática-, al menos hay un veto.

Ese veto, por ahora, se mantiene en secreto. Pero en New York y Washington aseguraron que Trump no permitirá que Xi “corone” en las Naciones Unidas. Entonces, ese veto es de Estados Unidos.

Carolyn Rodrigues-Birkett, obtuvo 8 votos a favor, 6 en contra y una abstención. El mismo resultado que la votación anterior, un indicio que permite asegurar que su candidatura está empantanada.

 

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