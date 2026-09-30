Vuelo de FlyDubai a Israel desviado por pelea entre pilotos

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Publicado el 30/09/2026 a las 8h18
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Un avión comercial de FlyDubai, programado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en Israel, tuvo que aterrizar en Arabia Saudita a causa de "un incidente" durante el vuelo, indicó a la agencia AFP un portavoz de la aerolínea emiratí de bajo coste, sin detallar la causa.

El hecho generó temores de un posible secuestro de la aeronave, que transportaba a decenas de ciudadanos israelíes, y llevó a Israel a movilizar aviones de combate, según confirman la prensa israelí y la agencia de noticias AP, citando a funcionarios israelíes.

Pero el vuelo FZ 1073 "aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos", dijo el portavoz de FlyDubai en un comunicado. Tabuk es una base de uso civil y militar en el reino saudí.

"Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes", añadió la compañía aérea, que prometió más detalles según se vayan confirmando.

"Los pilotos emitieron la señal tras un altercado físico"

La aeronave de FlyDubai emitió una alerta de emergencia poco después del despegue, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente.

Un funcionario regional informado sobre el incidente señaló a AP que se produjo una pelea en la cabina de mando en la que, al parecer, participaron los pilotos. No estaba claro de inmediato qué había provocado la disputa, añadió.

"Funcionarios israelíes informaron que los pilotos emitieron la señal tras un altercado físico", reporta la web del diario israelí Haaretz. Un testigo declaró al medio que los pasajeros irrumpieron en la cabina e intervinieron.

"Un piloto apuñaló al otro y luego intentó secuestrar el avión, posiblemente con la intención de estrellarlo contra el suelo", reporta la web de The Jerusalem Post, citando a un funcionario israelí.

El Canal 12 israelí publicó por su parte que no se descarta que se tratara de un incidente de seguridad y añadió que uno de los pilotos está siendo interrogados para averiguar si lo que pretendía era tomar el avión y estrellarlo con los pasajeros.

"El incidente está bajo control"

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo, antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

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