Putin advierte que Rusia usará todo su arsenal si la atacan

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 01/10/2026 a las 16h46
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El presidente de la Federación Rusa, VladÍmir Putin, advirtió este jueves que su país podría utilizar "todo tipo de armas", incluidas las nucleares, en caso de un ataque de las fuerzas de la OTAN (Organización de Tratado del Atlántico Norte) contra el enclave de Kaliningrado, pero afirmó que su país, que desató una guerra contra Ucrania tras lanzar una ofensiva a gran escala contra ese país en febrero de 2022, "no tiene la intención de atacar a nadie".

"Si llegamos a un ataque directo contra la Federación Rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable", dijo el dirigente que ordenó el ataque contra su vecino.

 

“No asustamos a nadie”

El jefe del Kremlin, que participó del debate anual del laboratorio de ideas Club Valdái, subrayó que las declaraciones hechas en los últimos dos días por los diplomáticos rusos son absolutamente acertadas, aunque matizó que nadie mencionó "las armas nucleares".

"Nosotros no asustamos a nadie (...), esas no son intimidaciones, sino la respuesta a los intentos de amedrentarnos", señaló. La advertencia se produce en un momento en que aumentan las tensiones en torno a Kaliningrado, territorio situado en el mar Báltico y que limita con Polonia y Lituania.

 

Putin denuncia "escalada"

Putin criticó también lo que llama "sucesivos ejercicios militares en el mar Báltico" y los "intentos de interceptación" de buques rusos. "Todo esto constituye una escalada", subrayó. "No tenemos la intención de atacar a nadie ni en 2029, ni en 2030, ni en 2050.

Pero si nos enfrentamos a una agresión, responderemos. Y los ciudadanos de los países europeos deben entenderlo", insistió el líder ruso.

El presidente de Rusia reconoció que la Alianza Atlántica tiene mucho mayor potencial económico y de población que la Federación Rusa, pero recordó que Moscú cuenta con armamento estratégico, en clara alusión al armamento hipersónico, "que nadie posee". "Debemos aprovechar nuestra ventaja competitiva", aseveró.

Los países de la OTAN han llevado a cabo en los últimos meses varias maniobras militares cerca de las fronteras de Kaliningrado, lo que llevó a Moscú a enviarles un documento en el que condenó un aumento "sin precedentes" de la actividad militar de la Alianza en sus fronteras occidentales. Por su parte, la OTAN condenó la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia contenida en ese documento.

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