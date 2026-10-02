Brasil: los indecisos pueden inclinar la balanza en unas elecciones muy polarizadas

El electorado indeciso tiene hoy un peso central para los comicios presidenciales brasileños, marcados por la reñida disputa entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, apuntó el jurista Ricardo Lodi.

Para el académico, en un escenario en el que ambos polos políticos están prácticamente empatados en las encuestas y concentran la disputa por la Presidencia, los votos de quienes todavía no definieron su opción pueden resultar determinantes de cara a las elecciones, cuya primera vuelta será el 4 de octubre.

“Esta elección será decidida por una pequeña parte de los votantes que todavía permanece indecisa”, afirmó Lodi en entrevista con Prensa Latina. Según explicó, los dos bloques buscan convencer a ese segmento mediante argumentos sobre las consecuencias de cada candidatura.

Profesor titular de Derecho Financiero de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y exrector de la institución, Lodi manifestó que Lula intenta atraer a los indecisos mediante un discurso centrado en la defensa de la democracia y la soberanía nacional, especialmente frente a las presiones externas que enfrenta Brasil.

“Lula ha sensibilizado a ese segmento con el llamado a la democracia y a la soberanía”, sostuvo el académico, quien relacionó ese discurso con las tensiones entre Brasil y Estados Unidos y con las medidas comerciales adoptadas por Washington contra el gigante sudamericano.

Para el presidente de la Sociedad Brasileña de Derecho Tributario, la política exterior constituye así un elemento relevante para la decisión de los votantes.

En su interpretación, la actuación internacional de Lula ha situado a Brasil en una posición de mayor autonomía frente a los intereses estadounidenses.

Asimismo, expresó preocupación por la posibilidad de que sectores responsables de los ataques contra las instituciones brasileñas después de las elecciones de 2022 intenten nuevamente una ruptura institucional ante una eventual derrota de Flávio Bolsonaro.

De ese modo, Lodi situó la cuestión democrática entre los argumentos que, a su juicio, el oficialismo utiliza para convencer al electorado indeciso.

Otro tema que considera capaz de influir en la definición de los votantes es la preocupación por la corrupción.