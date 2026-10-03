A un día de las elecciones en Brasil, Lula tiene el 45 % y Bolsonaro el 43 % de cara a primer turno electoral

A un día de las elecciones presidenciales, la encuestadora PoderData publicó hoy un nuevo sondeo que muestra al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el 45 por ciento de los votos válidos, en empate técnico con su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, quien registra el 43 por ciento de las preferencias.

En comparación con la anterior medición, realizada entre el 20 y el 23 de septiembre pasados, Lula, del Partido de los Trabajadores, avanzó dos puntos porcentuales, mientras Bolsonaro, del Partido Liberal, subió un punto.

El sondeo tiene 1,5 por ciento de margen de error.

Por debajo de los líderes aparecen el escritor Augusto Cury (Avante), quien registra un 4 por ciento.

Asimsimo, Renan Santos (Missão) y Ronaldo Caiado (PSD) aparecen con un 3 por ciento cada uno.

Por su parte, Romeu Zema (Novo) y Samara (UP) registran el 1 por ciento cada uno, mientras Clariana Barão (DC), Leonardo Avalanche (PRTB), Hertz Dias (PSTU), Wilson Grassi (Democrata) y Edmilson Costa (PCB) no puntuaron.

En una eventual segunda vuelta, Lula y Flávio aparecen empatados con el 46 por ciento.

En la anterior medición, en tanto, Flávio tenía el 46 por ciento y Lula, el 45 por ciento.

PoderData realizó el relevamiento con base en los votos válidos, excluyendo los sufragios en blanco y nulos, aplicando el mismo criterio que utiliza la Justicia Electoral.



