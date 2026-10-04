Al 64,1 % del escrutinio en Brasil, Bolsonaro (49,58 %) supera a Lula Da Silva (42,25%)

Brasil cerró sus colegios electorales a las 17.00 hora local de este domingo y rápidamente comenzó la difusión de los primeros resultados que, hasta el momento, le dan una ventaja a Flávio Bolsonaro. Al 64,81% de escrutinio de los votos Flávio Bolsonaro tenía el 49.58% de los votos, mientras que Luiz Inacio Lula Da Silva estaba con el 42.25%.

Flávio Bolsonaro lidera el conteo con 7 puntos de ventaja sobre Lula da Silva al inicio del escrutinio, favorecido por el orden de llegada de boletines de las mesas de votación.

Los primeros resultados provienen en gran parte del sur de Brasil, un bastión de Bolsonaro, donde el conteo suele avanzar más rápido que en otras regiones.

En Paraná, por ejemplo, ya se había escrutado el 28,52% de las urnas, mientras que la mayoría de los estados del Nordeste, principal base electoral de Lula, aún no superaba el 10%. Los votos de esa región, que suelen contarse más tarde, poden reducir la diferencia.

La disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador se perfilaba reñida: ambos superaron el 40% de las preferencias en todos los sondeos recientes.

Cerca de 159 millones de electores estaban habilitados para elegir al presidente, a los gobernadores de los 27 estados, a 513 diputados federales y a dos tercios del Senado, además de renovar las asambleas legislativas regionales. El sistema electrónico de votación, utilizado desde 1996, suele permitir que los resultados se conozcan pocas horas después del cierre.