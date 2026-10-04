Brasil 2026, polarización, conservadurismo y 12 candidaturas en pugna

Brasil celebra hoy elecciones generales (primera vuelta) con una de las carreras presidenciales más cerradas desde el retorno de la democracia. Se elige presidente y vicepresidente, además de 27 gobernadores, 54 senadores, los 513 diputados federales y más de mil escaños estatales.

Los comicios convocan a unos 158 millones de electores. Si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, habrá segunda vuelta el 25 de octubre.

Carrera a la presidencia

La oferta electoral es de 12 candidatos a la Presidencia (el pasado 11 de septiembre el Tribunal Supremo Electoral impidió la concurrencia de Pablo Marçal). Algunas de las fuerzas progresistas y de izquierda concurren bajo un polo de unidad institucional y otras van por separado. El oficialismo estructuró una amplia coalición de centroizquierda encabezada por Lula da Silva junto a Geraldo Alckmin, agrupando desde el Partido dos Trabalhadores (PT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB) hasta formaciones ecologistas y de izquierda como Partido Verde (PV), Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y Rede. La izquierda crítica o más radical presenta sus propios candidatos, cuatro de distintas organizaciones de esa tendencia.

El campo conservador y de derecha también llega a la cita electoral fragmentado entre diversas corrientes y vertientes políticas. Al polo derechista de mayor volumen estructural lo encabeza Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), mientras que sectores del agronegocio y del liberalismo económico compiten con opciones propias de centroderecha, como Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático) y Romeu Zema (Novo).

El esquema de candidaturas de este espectro se completa con figuras alternativas, demócrata-cristianas y liberales antisistema, entre las que figuran Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (Democracia Cristiana) y Wilson Grassi (Democrata).

Pronósticos

Las encuestas de la última semana de septiembre muestran un claro escenario de polarización y un desenlace de balotaje.

Con Lula marcando entre 39% y 42% y Flávio Bolsonaro ubicándose en el rango del 34% al 37% en el escenario estimulado, la brecha a favor del oficialismo resulta insuficiente para evitar la segunda vuelta, convirtiendo a la primera ronda hoy en un ejercicio de medición de musculatura territorial y articulación de bancadas.

El comportamiento del voto espontáneo -donde Lula ronda el 31%-41% y Flávio el 27%-39%- ratifica que la mayoría de los votantes ya ha digerido la elección, dejando un margen prácticamente nulo para sorpresas o irrupciones de terceras vías.

La tónica de la polarización se refleja claramente en los indecisos: mientras en elecciones anteriores éstos alcanzaban los dos dígitos a estas alturas del calendario en las respuestas dirigidas, hoy se sitúa en un piso histórico de entre 2% y 5%; la misma tendencia se observa en la intención de voto espontánea, aunque en este caso las cifras oscilan entre 31% (Quaest del 20/9) y 18% (Datafolha, 24/9).

El comportamiento electoral en un eventual balotaje proyecta un escenario nacional de extrema paridad, donde las proyecciones ubican a Lula oscilando entre el 45% y 47% y a Flávio entre 44% y 46%.

Ante este equilibrio, la clave para destrabar la elección se traslada al rendimiento que ambas candidaturas logren articular en los cuatro principales nodos demográficos e institucionales del país: Estado de Sao Paulo; Río de Janeiro y el Distrito Federal, Minas Gerais.