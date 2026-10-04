Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales

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Publicado el 04/10/2026 a las 9h23
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Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar este domingo en las elecciones presidenciales más polarizadas de los últimos años.

La jornada electoral, que se lleva a cabo mediante el sistema de voto electrónico del país, enfrenta principalmente al actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador de derecha Flávio Bolsonaro, en lo que analistas consideran una inédita revancha política familiar.

Un escenario de contrastes y alta participación Además de elegir la fórmula presidencial, los ciudadanos definirán el rumbo del poder legislativo y regional con la renovación de 27 gobernadores, los 513 escaños de la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado (54 de 81 asientos). El voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años.

 

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