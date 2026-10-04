Elecciones Brasil 2026: cierran las urnas; Lula y Flávio Bolsonaro aguardan el resultado

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Publicado el 04/10/2026 a las 17h46
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Los centros electorales cerraron este domingo en Brasil para la primera vuelta de las presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro, quienes pretenden dirigir el país hacia rumbos opuestos.

El izquierdista Lula busca un cuarto mandato no consecutivo y el senador Bolsonaro va tras la senda de su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Si ninguno alcanza la mayoría de los votos se celebrará una segunda vuelta el 25 de octubre. La diferencia entre una victoria directa de Lula o Bolsonaro, de 45 años, y una segunda vuelta dependería del apoyo que reciban otros cuatro contendientes que en conjunto podrían obtener menos del 10 por ciento del total de los votos, según sondeos.

Tan pronto como cierran los centros de votación, comienza el recuento. Los votantes pueden seguir el escrutinio en tiempo real a través del sitio web del Tribunal Electoral.

Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, aspira a un escaño en el Senado por el Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia. La mujer de 44 años, ferviente evangélica, nunca ha ocupado un cargo público.

En junio Michelle Bolsonaro protagonizó un conflicto público con el senador Flávio Bolsonaro, su hijastro, a quien acusó de faltarle el respeto en extensos videos publicados en sus redes sociales. Posteriormente se reconciliaron. Ella ha calificado su candidatura como “una misión” encomendada por su esposo, quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario tras haber sido hallado culpable de intento de golpe de Estado. 

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