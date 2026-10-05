España: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre tras la crisis de gobernabilidad

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AGENCIAS
Publicado el 05/10/2026 a las 11h01
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. La sorpresiva decisión institucional, comunicada mediante una declaración oficial desde el Palacio de La Moncloa, pone fin de manera prematura a una legislatura marcada por la extrema fragilidad parlamentaria y la pérdida constante de apoyos de sus aliados de investidura.

El detonante definitivo de este adelanto electoral se produjo el pasado viernes en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo sufrió un durísimo revés legislativo al ser rechazados dos decretos de urgencia en materia de vivienda. Estas medidas prioritarias para la coalición decayeron ante el bloque opositor de la derecha y la negativa crucial de partidos independentistas como Junts, evidenciando la insostenibilidad de la minoría parlamentaria oficialista.

El peso de la crisis de la vivienda

Durante su intervención de apenas diez minutos, el mandatario socialista reconoció las dificultades gubernamentales. “Sé que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto”, afirmó, instando a la ciudadanía a definir en las urnas si prefieren un modelo de justicia social o sumarse a la actual "ola derechista" internacional.

La presión social en torno al acceso a la vivienda, potenciada por masivas movilizaciones ciudadanas previas, convirtió este debate sectorial en el punto de inflexión que fracturó los compromisos de legislatura. A este escenario se sumaron meses de tensiones acumuladas por la gestión migratoria y el desgaste político derivado de diversas investigaciones del entorno gubernamental.

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