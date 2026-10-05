Flávio Bolsonaro y Lula da Silva van al balotaje para presidente

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BBC Mundo
Publicado el 05/10/2026 a las 8h55
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Las proyecciones para las elecciones de Brasil ayer se confirmaron: el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentará al senador de derecha Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, el 25 de octubre.

Con 99,85% escrutado, Bolsonaro lidera con 47,07% de los sufragios válidos –sin votos en blanco o nulos–, mientras que Lula acumula 45,12%, según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE). La diferencia es de unos 2,3 millones de votos.

Dado que ninguno de los candidatos superó el 50% de los votos válidos necesarios, el TSE confirmó el balotaje.

Aunque se prevé una segunda vuelta ajustada, “históricamente, nunca hemos visto una remontada en una segunda vuelta electoral en Brasil”, dijo a BBC News Brasil el analista político Creomar de Souza.

“Es un escenario muy, muy difícil para Lula”, agregó. Al conocerse los resultados, el presidente afirmó que fueron inesperados y que estaba convencido de que ganaría en la primera vuelta.

Sin embargo, las encuestadoras apuntaban al escenario del balotaje y, en todo caso, se equivocaron calculando de menos el apoyo hacia Bolsonaro.

La jornada electoral de ayer transcurrió con normalidad, informó Kassio Nunes Marques, presidente del TSE, en rueda de prensa.

Además de elegir a quienes serán el presidente y vicepresidente por los próximos cuatro años, los brasileños en el país –no aquellos en el exterior– votaron para definir cargos de diputados, senadores y gobernadores.

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