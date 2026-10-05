El Nobel de Medicina 2026 premia los avances en optogenética

Mundo
INFOBAE
Publicado el 05/10/2026 a las 7h20
ESCUCHA LA NOTICIA

La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética.

El reconocimiento, anunciado este lunes en Estocolmo, distingue una técnica que permite activar o inhibir neuronas mediante pulsos de luz. El método abrió la posibilidad de estudiar, en cerebros vivos, los circuitos que intervienen en la memoria, las emociones, la conducta y distintas funciones corporales.

El reconocimiento, anunciado este lunes en Estocolmo, distingue una técnica que permite activar o inhibir neuronas mediante pulsos de luz. El método abrió la posibilidad de estudiar, en cerebros vivos, los circuitos que intervienen en la memoria, las emociones, la conducta y distintas funciones corporales.

Una proteína de algas se convirtió en una herramienta para estudiar el cerebro

El origen del hallazgo se remonta a los estudios de Hegemann y Nagel sobre Chlamydomonas, un alga unicelular capaz de desplazarse hacia la luz. A comienzos de los años 2000, ambos identificaron la canalrodopsina, una proteína situada en la superficie de la célula.

Cuando recibe luz azul, esa proteína abre un canal que permite el paso de iones y genera un impulso eléctrico. Los científicos comprobaron que, al introducirla en otros tipos celulares, estos adquirían sensibilidad a la luz.

Deisseroth llevó ese mecanismo al terreno de las neurociencias. En 2005 incorporó el gen de la canalrodopsina en neuronas de rata y logró inducir señales nerviosas con luz azul. Dos años más tarde, consiguió aplicar el interruptor luminoso en el cerebro de ratones vivos.

“La optogenética ofrece oportunidades para cartografiar el cerebro de una manera que antes solo podíamos imaginar”, afirmó Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.

La técnica permitió identificar circuitos vinculados a recuerdos y conductas

La optogenética permite intervenir sobre grupos precisos de neuronas y observar las consecuencias de esa acción, una capacidad que ayudó a establecer relaciones causales entre determinados circuitos cerebrales y conductas concretas.

A partir de esta herramienta, investigadores de distintos países identificaron redes neuronales relacionadas con memorias, emociones y comportamientos asociados a trastornos neurológicos y psiquiátricos. También hay estudios clínicos que buscan emplearla para restaurar la visión en personas con discapacidad visual.

Deisseroth, nacido en 1971, es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford y en el Instituto Médico Howard Hughes, en Estados Unidos. Hegemann, nacido en 1954, es profesor emérito de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín. Nagel, nacido en 1953, es profesor de Fisiología Molecular Vegetal en la Universidad de Wurzburgo, Alemania.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
2
Lara vuelve y frena a Ávila: “Yo soy el presidente de la Asamblea, usted no puede posesionar al fiscal general a.i.”
3
El Nobel de Medicina 2026 premia los avances en optogenética
4
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva van al balotaje para presidente
5
Imputan a Mariaca por supuesta legitimación de ganancias ilícitas

Lo más compartido

1
Mariaca es puesto ante un juez de nuevo desde celdas de la Felcn, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas
2
Exfiscal Zeballos es trasladado a El Abra para cumplir detención preventiva
3
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
4
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales
5
Aprehenden a dos personas por el secuestro de una veterinaria; intentaron sobornar a la Policía

Más en Mundo

05/10/2026
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva van al balotaje para presidente
Las proyecciones para las elecciones de Brasil ayer se confirmaron: el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentará al senador de derecha Flávio...
Ver más
05/10/2026
España: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre tras la crisis de gobernabilidad
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo...
Ver más
Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar este domingo en las elecciones presidenciales más polarizadas de los últimos años.
Ver más
04/10/2026
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales
Brasil celebra hoy  elecciones generales (primera vuelta) con una de las carreras presidenciales más cerradas desde el retorno de la democracia.
Ver más
04/10/2026
Brasil 2026, polarización, conservadurismo y 12 candidaturas en pugna
Una tormenta con granizo causó la noche del sábado (03.10.2026) daños en vehículos y techos de viviendas y dejó sin energía eléctrica a zonas de Asunción, la capital de Paraguay, y ciudades aledañas...
Ver más
04/10/2026
Fuerte granizada deja daños en varias ciudades de Paraguay
Los centros electorales cerraron este domingo en Brasil para la primera vuelta de las presidenciales, que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro,...
Ver más
04/10/2026
Elecciones Brasil 2026: cierran las urnas; Lula y Flávio Bolsonaro aguardan el resultado
En Portada
05/10/2026 Seguridad
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
El exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue trasladado hoy al penal de Contumarca de Potosí, donde deberá cumplir una detención preventiva de seis meses...
vista
05/10/2026 País
Lara vuelve y frena a Ávila: “Yo soy el presidente de la Asamblea, usted no puede posesionar al fiscal general a.i.”
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, llegó este lunes al país procedente de España y lanzó una advertencia directa al presidente de la Cámara de...
vista
05/10/2026 Mundo
El Nobel de Medicina 2026 premia los avances en optogenética
La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por...
vista
05/10/2026 País
Imputan a Mariaca por supuesta legitimación de ganancias ilícitas
El ex fiscal general del Estado, Roger Mariaca, fue imputado ayer por legitimación de ganancias ilícitas a consecuencia del hallazgo de una cantidad...
vista
05/10/2026 Mundo
España: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre tras la crisis de gobernabilidad
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo...
vista
05/10/2026 Seguridad
Mariaca advierte al juez que teme por su vida en Cantumarca
El exfiscal general del Estado Roger Mariaca advirtió antes de ser trasladado al penal de Cantumarca de Potosí que teme por su vida y dejó en manos de las...
vista
Actualidad
Armando Urioste, quien fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para ser el Fiscal General Interno...
Ver más
05/10/2026 País
Urioste entregó sus documentos a la Vicepresidencia para ser posesionado como Fiscal y espera que Lara "cumpla con la norma"
El exfiscal general del Estado Roger Mariaca advirtió antes de ser trasladado al penal de Cantumarca de Potosí que teme...
Ver más
05/10/2026 Seguridad
Mariaca advierte al juez que teme por su vida en Cantumarca
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de...
Ver más
05/10/2026 Mundo
España: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre tras la crisis de gobernabilidad
El municipio de Cochabamba tiene desde ayer una ley que declara cada 4 de octubre como “Día Municipal de Protección y...
Ver más
05/10/2026 Cochabamba
Cochabamba tiene una ley municipal de protección y bienestar para los amilales
Deportes
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
El ráquetbol boliviano vuelve a ubicarse en lo más alto del mundo, Conrrado Moscoso ocupa nuevamente el primer puesto...
Ver más
02/10/2026 Multideportivo
Moscoso, el número uno del mundo del ranking International Racquetball Tour
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Doble Click
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart
Si hay una certeza acerca del Premio Nobel de Literatura, es que no tiene una certeza. Es el galardón más impredecible...
Ver más
02/10/2026 Cultura
Premio Nobel de Literatura: sin listas oficiales y bajo un estricto secretismo