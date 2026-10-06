Brasil: Flávio Bolsonaro parte como favorito para el balotaje

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AGENCIAS
Publicado el 06/10/2026 a las 9h13
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La primera vuelta de las elecciones generales de 2026 parece haber generado, en un primer balance, más confirmaciones que rupturas. El mantenimiento de la polarización entre Lula y Flávio Bolsonaro, la fortaleza del PT en el noreste, el avance de la derecha en los gobiernos estatales y la definición de la contienda presidencial en dos rondas ya figuraban entre los escenarios considerados plausibles por las encuestas y los analistas a lo largo de la campaña.

Aunque ha traído resultados relevantes en algunas contiendas estatales, la contienda electoral no parece haber alterado sustancialmente la geografía política del país, consolidada desde la década pasada. Con el 99,92 % de los votos escrutados, Flávio Bolsonaro sumaba el 47,05 % de los votos (56,1 millones), frente al 45,14 % (53,8 millones) de Lula. La diferencia relativamente estrecha entre ambos apunta a una segunda etapa de alta competitividad, en la que cada punto porcentual tiende a cobrar una importancia decisiva.

PL se afianza en el Senado

Pero, si bien la contienda presidencial terminó sin un ganador claro y llevó al país a una segunda vuelta, la elección para el Senado arrojó un resultado mucho más claro. El gran ganador político fue el PL, el partido de Flávio Bolsonaro, que amplió su fuerza y pasará a controlar la bancada más numerosa de la Cámara, convirtiendo al Senado en uno de los principales centros de poder del próximo ciclo político.

La elección renovó dos tercios del Senado y determinó quién tendrá influencia sobre temas estratégicos durante los próximos ocho años, incluyendo nombramientos para la Corte Suprema Federal, audiencias de confirmación de ministros, autoridades del Banco Central, fiscales generales y solicitudes de destitución de miembros de los tribunales superiores. El partido eligió a 19 senadores y pasará a ocupar 28 de los 81 escaños de la Cámara, convirtiéndose, con amplia ventaja, en la bancada más numerosa del Senado. El resultado sugiere que la derecha no solo mantuvo sus bastiones electorales, sino que profundizó su representación institucional en Brasilia.

Abstención récord

La abstención fue, sin lugar a duda, uno de los aspectos más significativos. Las elecciones de 2026 registraron más de 33 millones de votantes ausentes, cerca del 21 % del electorado, el mayor número absoluto de abstenciones jamás observado en unas elecciones presidenciales brasileñas. La participación fue del 78,16 % del electorado, lo que equivale a 124 millones de votantes.

Esos 33 millones de ausentes superan ampliamente los votos obtenidos por cualquier candidatura fuera de los dos polos dominantes de la contienda, lo que convierte a la no participación en una de las principales fuerzas silenciosas de las elecciones de 2026.

Los datos indican que la polarización entre Flávio Bolsonaro y Lula, aunque movilizó a amplios sectores del electorado, no fue suficiente para reducir de manera significativa el número de brasileños que decidieron no acudir a las urnas.

Un Brasil dividido

La primera vuelta consolidó un mapa electoral dividido. Mientras que Flávio Bolsonaro dominó el Sur, los principales distritos electorales del Sudeste y el Centro-Oeste, Lula volvió a obtener resultados significativos en el Nordeste. El resultado reprodujo las divisiones observadas en elecciones anteriores y reveló un país dividido entre zonas de fuerte influencia conservadora y bastiones históricamente vinculados al Partido de los Trabajadores (PT).

Por un lado, Flávio Bolsonaro ganó con holgura en Santa Catarina, donde obtuvo el 66,66 % de los votos válidos; en Paraná, el 59,91 %; en Río Grande del Sur, el 55,64 %; en São Paulo, el 51,93 %; y en Río de Janeiro, el 53,02 %. Por otro lado, Lula mantuvo una amplia ventaja en el noreste, ganando con altos porcentajes en Bahía (65,80 %), en Piauí (70,86 %), en Pernambuco (63,31 %), en Ceará (62,98 %) y en Maranhão (63,78 %).

División de poder

El resultado de las elecciones estatales sugiere que la fuerza electoral de Flávio Bolsonaro no se limitó a la contienda presidencial.

La derecha amplió su presencia territorial al conquistar o mantener gobiernos estatales importantes, consolidando estructuras administrativas, presupuestarias y partidistas que permanecerán activas hasta 2030.

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