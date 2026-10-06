Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas

Mundo
INFOBAE
Publicado el 06/10/2026 a las 7h05
ESCUCHA LA NOTICIA

La Real Academia Sueca galardonó al investigador por transformar el Polo Sur en un telescopio gigantesco capaz de capturar partículas invisibles procedentes de los confines más lejanos del universo conocido.

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Nobel de Física 2026 a Francis Halzen, de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

El reconocimiento distingue el trabajo que permitió utilizar el hielo del Polo Sur para detectar estas partículas, capaces de atravesar la Tierra y los cuerpos humanos casi sin interactuar con la materia.

El premio reconoce a Francis Halzen por impulsar el Observatorio de Neutrinos IceCube, una instalación construida en un kilómetro cúbico de hielo del Polo Sur. Sus sensores registran destellos de luz producidos cuando, de manera excepcional, un neutrino choca con un núcleo atómico, lo que permite rastrear partículas procedentes del universo distante.

El hielo del Polo Sur como detector de neutrinos

Halzen presentó en 1988 su propuesta para capturar neutrinos en el Polo Sur. Su planteamiento se basaba en que el hielo glaciar transparente permitía identificar la luz generada tras la colisión de un neutrino con un núcleo atómico.

La zona ofrecía condiciones para ese objetivo porque está libre de diversas interferencias y presenta estabilidad geológica, sin terremotos. Otros investigadores respaldaron la iniciativa y, pocos años después, comenzaron las pruebas preliminares con sensores instalados en el hielo.

ceCube quedó terminado en 2011 y ocupa un volumen de un kilómetro cúbico de hielo. Esa dimensión resulta necesaria porque los neutrinos cósmicos con energías extremadamente altas son poco frecuentes y se requiere observar numerosas colisiones para identificarlos.

Los científicos detectaron después los primeros neutrinos de alta energía y, años más tarde, comunicaron el hallazgo de partículas que debían haberse originado muy lejos del sistema solar. A partir de entonces, la búsqueda de sus fuentes en el universo pudo avanzar.

Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física, afirmó: “Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico”. Según Pearce, su “tenacidad y visión científica han allanado el camino hacia un nuevo tipo de astronomía”.

Las interacciones de neutrinos que IceCube registra de forma continua podrían aportar información sobre los entornos violentos donde se generan estas partículas de alta energía y revelar fenómenos cósmicos aún desconocidos.

Francis Halzen nació en 1944 en Tienen, Bélgica. Obtuvo su doctorado en 1969 en la KU Leuven, en Bélgica, y es profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos.

La física fue el primer campo mencionado por Alfred Nobel en su testamento de 1895. A finales del siglo XIX, muchos consideraban esta disciplina como la ciencia más importante, y la investigación del creador de los premios también estuvo estrechamente vinculada con la física.

Habitualmente, el galardón incluye una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en las ceremonias de Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel en 1896.

El Premio Nobel de Física 2025 fue concedido a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantización de la energía en un circuito eléctrico.

Desde su creación, se otorgaron 119 premios de Física a 230 laureados. Entre ellos, cinco fueron mujeres. El laureado más joven tenía 25 años, mientras que el de mayor edad tenía 96 años.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas
2
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
3
Urioste: “No se va a tapar ningún proceso contra nadie y no habrá persecución”
4
Aislarán a Mariaca en Cantumarca los primeros días, por su seguridad
5
Aramayo niega uso de avión presidencial para vacaciones

Lo más compartido

1
Los títulos de bachiller serán digitales y gratuitos
2
Trasladan a Arce en ambulancia para que declare como testigo por la toma militar
3
Trasladan a Mariaca al penal de Cantumarca de Potosí en medio de fuerte resguardo policial
4
Dos pandas gigantes chinos llegan a la ciudad estadounidense de Atlanta
5
Otorgan el Nobel de Física a Francis Halzen por las partículas subatómicas

Más en Mundo

06/10/2026
Brasil: Flávio Bolsonaro parte como favorito para el balotaje
La primera vuelta de las elecciones generales de 2026 parece haber generado, en un primer balance, más confirmaciones que rupturas.
Ver más
05/10/2026
El Nobel de Medicina 2026 premia los avances en optogenética
La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska otorgó este lunes el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por...
Ver más
Las proyecciones para las elecciones de Brasil ayer se confirmaron: el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentará al senador de derecha Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, el 25...
Ver más
05/10/2026
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva van al balotaje para presidente
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo domingo 29 de noviembre de 2026.
Ver más
05/10/2026
España: Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 29 de noviembre tras la crisis de gobernabilidad
Unos 158,7 millones de brasileños están llamados a votar este domingo en las elecciones presidenciales más polarizadas de los últimos años.
Ver más
04/10/2026
Brasileños votan entre Lula y Flávio Bolsonaro en históricas elecciones presidenciales
Brasil celebra hoy  elecciones generales (primera vuelta) con una de las carreras presidenciales más cerradas desde el retorno de la democracia.
Ver más
04/10/2026
Brasil 2026, polarización, conservadurismo y 12 candidaturas en pugna
En Portada
06/10/2026 Seguridad
Ordenan allanamiento a la casa del exfiscal Mariaca en Santa Cruz
Una comisión de fiscales tiene previsto allanar hoy martes el domicilio del exfiscal general Roger Mariaca en Santa Cruz en el marco de las investigaciones por...
vista
06/10/2026 País
Exviceministro Aguilera acude a declarar como testigo en el caso “golpe”
En el marco del juicio por el denominado intento de “golpe” de Estado ocurrido en 2024, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se...
vista
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente por actores bolivianos, se estrena el...
vista
06/10/2026 País
Trasladan a Arce en ambulancia para que declare como testigo por la toma militar
El expresidente Luis Arce salió este martes del Hospital Arco Iris para declarar ante el tribunal que lleva adelante el juicio por los hechos del 26 de junio...
vista
06/10/2026 Cochabamba
Osvaldo Tejerina presentó su renuncia al cargo de fiscal departamental de Cochabamba
En medio de la reestructuración del Ministerio Público, el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, presentó su renuncia irrevocable al cargo.
vista
06/10/2026 Cochabamba
Defensa Civil coordina apoyo aéreo para atender incendios forestales en Cochabamba
El Viceministerio de Defensa Civil, a través de su Regional Cochabamba, coordinó ayer con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) el despliegue de un helicóptero para...
vista
Actualidad
El Gobierno Nacional, a través del Viceministerio de Defensa Civil, informó hoy que movilizó una aeronave EC-145 S-145...
Ver más
06/10/2026 Cochabamba
Despliegan el Bambi Bucket para combatir los incendios en Mizque
El exministro de la Presidencia de Rodrigo Paz, José Luis Lupo, declinó de ser nombrado como embajador boliviano ante...
Ver más
06/10/2026 País
El exministro Lupo declina a su nombramiento como embajador de Bolivia ante la OEA
El expresidente Luis Arce salió este martes del Hospital Arco Iris para declarar ante el tribunal que lleva adelante el...
Ver más
06/10/2026 País
Trasladan a Arce en ambulancia para que declare como testigo por la toma militar
En el marco del juicio por el denominado intento de “golpe” de Estado ocurrido en 2024, el exviceministro de Régimen...
Ver más
06/10/2026 País
Exviceministro Aguilera acude a declarar como testigo en el caso “golpe”
Deportes
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sostiene que cumplió con lo estipulado en el contrato para el partido amistoso...
Ver más
06/10/2026 Fútbol
La FBF sostiene que cumplió con los requerimientos para el amistoso contra Gambia
El chuquisaqueño Conrrado Moscoso conquistó  ayer el tricampeonato en el SoCal Open de California, Estados Unidos, tras...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Moscoso conquista tricampeonato de raquet en California
Cambios en la convocatoria y descoordinación entre dirigentes de las asociaciones departamentales y la Federación...
Ver más
05/10/2026 Multideportivo
Básquet, la división excluye a Bolivia de la competencia internacional
Sin uniforme propio, con una polera prestada, pero con el alma teñida de rojo, amarillo y verde, la ciclista Elizabeth...
Ver más
04/10/2026 Multideportivo
La ciclista Elizabeth Vásquez ganó medalla con uniforme prestado
Tendencias
El Bosque Seco Chiquitano de Bolivia se ve diferente a 20 metros de altura. Las copas de los árboles que conforman esta...
Ver más
05/10/2026 Medio Ambiente
“Autopista arbórea” de la Chiquitania: un estudio revela la vida oculta en las copas de los árboles
Treinta días en lugar de 60 y una toma diaria de benznidazol, uno de los medicamentos utilizados para tratar la...
Ver más
30/09/2026 Salud
Estudio identifica una alternativa más corta para tratar el Chagas
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
Doble Click
El filme Yo soy Hermes del director y guionista argentino Gonzalo Albornoz y cuyo reparto está integrado íntegramente...
Ver más
06/10/2026 Cine
Película Yo soy Hermes, con reparto boliviano, se estrena en Argentina
La  decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) realza la agenda cultural...
Ver más
05/10/2026 Cultura
Semana 41: Se inaugura la XIX Feria Internacional del Libro de Cochabamba
Volver a subir al podio es el objetivo que se han propuesto materializar los integrantes de la Selección Nacional de...
Ver más
05/10/2026 Vida
Equipo boliviano de robótica planea subir al podio en el Mundial First Challenger
Hay obras de música que parecen hablar directamente al alma. El Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart es una de ellas.
Ver más
04/10/2026 Cultura
Música: Morabeza y la Coral Boliviana tocan el Réquiem de Mozart