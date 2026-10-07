Cubo de hielo de 1 km cúbico³ le vale el Nobel de Física a Halzen

A veces hace falta algo enorme para encontrar algo diminuto: el investigador belga-estadounidense Francis Halzen contribuyó decisivamente a la detección de partículas elementales ínfimas gracias a su visión de crear un gigantesco cubo de hielo, logro por el que ahora recibe el Premio Nobel de Física.

¿Cómo puede una masa de hielo de un kilómetro cúbico ayudar a descubrir algunos de los mayores secretos del universo? Según la Real Academia Sueca de Ciencias de Estocolmo, Halzen realizó aportaciones fundamentales al observatorio de neutrinos “IceCube”, una instalación que ocupa un kilómetro cúbico de hielo glaciar en la Antártida y está equipada con sensores. “Su tenacidad y visión científica han allanado el camino para un nuevo tipo de astronomía”, declaró Mark Pearce, presidente del Comité Nobel de Física.

Tras la pista de las “partículas fantasma”: Halzen, profesor de la Universidad de Wisconsin en Madison y actualmente de 82 años, comprendió que el hielo del Polo Sur era idóneo para rastrear neutrinos, a menudo denominados “partículas fantasma”. Presentó sus planes por primera vez en 1988. Con “IceCube”, que entró en pleno funcionamiento en 2011, se logró la primera detección de neutrinos cósmicos de alta energía, informa el centro de investigación de partículas DESY (Sincrotrón Alemán de Electrones). Así “se abrió una nueva ventana de observación hacia las regiones más extremas del universo”.

Alemania desempeña un papel clave en la colaboración y aporta el segundo mayor contingente nacional, solo por detrás de Estados Unidos. Además del DESY, participa también el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT). Los grupos de investigación alemanes no solo colaboran en el ámbito científico, sino que también desarrollaron componentes fundamentales del observatorio. Gran alegría en Italia: el galardonado se encontraba en Italia ayer.

El premio fue “una gran sorpresa” y “naturalmente no contaba con ello”, declaró Halzen cuando el Comité Nobel contactó con él en Estocolmo para anunciar el galardón. Expresó su gran alegría, aunque admitió que recibir el Nobel le resultaba una sensación “extraña”. En cuanto a sus planes para el gran día, el recién galardonado comentó que actualmente trabaja en una propuesta científica y espera que el premio aumente las probabilidades de que sea aceptada. Halzen nació en 1944 en Tienen (Bélgica) y actualmente es ciudadano estadounidense. Se doctoró en 1969 en la Universidad Católica de Lovaina.

Los neutrinos figuran entre las partículas elementales más misteriosas. Si bien es cierto que, en promedio, diez mil millones de ellos impactan cada segundo contra cada centímetro cuadrado de la superficie terrestre -una superficie equivalente a la de una uña- y desempeñan un papel importante en la física nuclear (por ejemplo, en la fusión nuclear que tiene lugar en el interior del Sol), los neutrinos que se buscan con “IceCube” poseen una energía millones o incluso miles de millones de veces superior; se originan en explosiones estelares y en las proximidades de agujeros negros supermasivos situados en galaxias lejanas. El contraste es llamativo: son partículas que atraviesan constantemente nuestro entorno, pero siguen siendo algunas de las más difíciles de detectar y comprender.