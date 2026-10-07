Muere Maricarmen Abascal, símbolo de protestas por vivienda en España

Maricarmen Abascal, de 87 años, la inquilina cuyo desalojo, en Madrid, la convirtió en un símbolo de las protestas por el derecho a la vivienda en España, falleció este miércoles sin haber podido regresar a su hogar, informó el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Maricarmen permanecía en el hospital Gregorio Marañón desde el 23 de septiembre, cuando fue desalojada de la vivienda del distrito madrileño de Retiro en la que había vivido durante 71 años.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos de Maricarmen en un mensaje publicado en la red social X.

"Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia", escribió.

Según el diario madrileño El País, Maricarmen tenía previsto firmar este miércoles un nuevo contrato de alquiler de ocho años que le permitiría volver a su domicilio, pero su estado de salud empeoró durante la mañana.

La empresa propietaria de la vivienda, Urbagestión, alcanzó el pasado 28 de septiembre un acuerdo con sus representantes, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid. El pacto incluía una renta que no superase el 30% de los ingresos netos de la octogenaria, y su regreso una vez recibiera el alta hospitalaria.

El Sindicato de Inquilinas lamentó que ese acuerdo llegara demasiado tarde. El desalojo de Maricarmen desencadenó movilizaciones por la vivienda y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Tras conocerse su fallecimiento, ciudadanos se congregaron en el centro de la capital para rendirle homenaje.