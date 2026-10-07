El Nobel de Química 2026 fue otorgado a Henri Kagan y Kenso Soai por sus hallazgos clave para avances en la industria farmacéutica

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Publicado el 07/10/2026 a las 7h03
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La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2026 a Henri Kagan y Kenso Soai por el descubrimiento de efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Kagan, de la Universidad París-Sud de Francia, y Soai, de la Universidad de Ciencias de Tokio de Japón, fueron reconocidos por experimentos que ayudaron a explicar cómo una reacción química puede favorecer una única imagen especular molecular.

Henri Kagan y Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026 porque demostraron que ciertas reacciones orgánicas pueden generar un predominio de una sola forma molecular entre dos variantes simétricas. Sus trabajos ofrecieron una respuesta al origen de la homoquiralidad y aportaron herramientas para diseñar compuestos destinados, entre otros usos, a la fabricación de productos farmacéuticos.

Henri B. Kagan, uno de los dos galardonados, nació en 1930 en Boulogne-Billancourt, Francia. Se doctoró en 1960 en el Collège de France y posteriormente fue profesor emérito de la entonces Université Paris-Sud. Kenso Soai nació en 1950 en Hiroshima, Japón. Obtuvo el doctorado en 1979 en la Universidad de Tokio y fue profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio.

La pregunta sobre las moléculas espejo

Algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son imágenes especulares una de la otra. La comparación es similar a la de una mano derecha y una mano izquierda: tienen la misma composición, pero no pueden superponerse.

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