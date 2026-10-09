Huracán Simón sumerge en caos Acapulco: calles convertidas en ríos, autos varados y comercios destrozados

Las lluvias asociadas al ciclón Simón convirtieron varias avenidas de Acapulco en corrientes de agua, dejaron automóviles varados, interrumpieron el transporte público y provocaron cortes de electricidad. La emergencia se agravó durante la tarde del jueves, mientras las autoridades llamaban a la población a evitar traslados innecesarios.

La avenida Costera Miguel Alemán, las avenidas Cuauhtémoc y Constituyentes, la colonia Icacos y la zona Diamante registraron inundaciones. También se reportaron afectaciones en el Mercado Central y el Barrio La Fábrica, donde varios vehículos quedaron atrapados por el agua.

Ante la suspensión temporal del transporte público, el Ayuntamiento desplegó patrullas para trasladar a personas que quedaron varadas. El sistema Acabús también ofreció viajes gratuitos, mientras usuarios buscaban refugio en comercios cercanos a las paradas.

Simón se convierte en huracán

A las 21:15 horas del jueves, tiempo del centro de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Simón alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. En ese reporte, el ciclón se ubicaba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a nueve kilómetros por hora.

Simón se convierte en huracán

A las 21:15 horas del jueves, tiempo del centro de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Simón alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. En ese reporte, el ciclón se ubicaba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema presentaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a nueve kilómetros por hora.