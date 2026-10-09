Otorgan el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay

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Publicado el 09/10/2026 a las 8h41
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El Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay, por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, así como por su contribución a la construcción de un orden jurídico global y a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El organismo destacó la trayectoria profesional de la jurista sudafricana, desde la defensa de Nelson Mandela y de otras personas que se opusieron al apartheid hasta su labor como jueza en algunos de los casos más importantes de la historia reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El Comité Nobel subrayó que Pillay exigió responsabilidades a los Estados y sus líderes, y brindó esperanza a las víctimas de la violencia y los conflictos. A lo largo de su carrera, en los distintos cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los Estados de respetar el Estado de derecho.

A sus 85 años, Pillay presidió la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente, ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia, en el caso en el que Myanmar está acusada de genocidio.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, destacó el papel del derecho internacional como herramienta para resolver conflictos y promover la paz. “Cada vez más conflictos se están abordando a través de la diplomacia, tratados y mecanismos legales, en lugar de amenazas, violencia y guerra. El derecho internacional es un fundamento para un mundo más pacífico”, afirmó.

Frydnes también advirtió sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional en un contexto de guerras y conflictos. “En un momento de desafíos existenciales —incluyendo más guerras y conflictos de los que el mundo ha visto en mucho tiempo— el derecho internacional ya no es solo un complemento para la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”, declaró.

El Premio Nobel de la Paz es uno de los cinco galardones originales que el inventor e industrial sueco Alfred Nobel estableció en su testamento de 1895. A diferencia de las demás categorías, que se entregan en Estocolmo, Suecia, el de la Paz se concede en Oslo, Noruega.

Nobel mostró un gran interés por los problemas sociales y participó activamente en el movimiento pacifista. Su amistad con Bertha von Suttner, una figura clave del movimiento internacional por la paz en Europa que posteriormente recibió el Nobel de la Paz, influyó en su visión sobre la paz. En su testamento, el galardón fue la quinta y última categoría que mencionó.

El premio se entrega desde 1901 y fue concedido en 106 ocasiones a un total de 143 laureados: 112 personas y 31 organizaciones. La diferencia entre la cantidad de ediciones y el número de premiados responde a que el galardón fue compartido en distintas ocasiones por dos o tres personas u organizaciones.

La primera mujer no blanca en abrir un estudio jurídico en Natal

Tras graduarse con un bachillerato en artes (1963) y un título en derecho (1965) en la Universidad de Natal, Pillay comenzó su carrera como abogada bajo la tutela del penalista N.T. Naicker, quien militaba en el Congreso Nacional Africano (CNA) y debía comparecer ante los tribunales con frecuencia por estar bajo arresto domiciliario. En 1967, con apenas 26 años, fundó su propio estudio y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal. La razón, según ella misma relató, era simple: “Ningún bufete me contrataría porque decían que no podían tener empleados blancos recibiendo instrucciones de una persona de color”.

Durante los 28 años siguientes, ejerció como defensora de activistas antiapartheid del CNA, del Movimiento de Conciencia Negra y de otras organizaciones, y contribuyó a visibilizar las condiciones de detención y el uso de la tortura contra los presos políticos. En 1971 logró una medida judicial para impedir que la policía aplicara métodos ilegales de interrogatorio contra su propio esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años después obtuvo el derecho de los presos políticos de la Isla Robben —entre ellos Nelson Mandela— a recibir asistencia letrada.

En 1981, con una beca del Programa Harvard-Sudáfrica para el intercambio de estudiantes antiapartheid, cursó un máster en derecho en la Universidad de Harvard. En 1988 obtuvo allí mismo el doctorado en ciencias jurídicas, convirtiéndose en la primera sudafricana en alcanzar ese grado en la Facultad de Derecho de Harvard.

La violación, reconocida como crimen de guerra

En 1995, tras el fin del apartheid, el presidente Mandela la nombró jueza de la Corte Suprema de Sudáfrica, donde se convirtió en la primera mujer no blanca en integrar ese tribunal. “La primera vez que entré a las cámaras de un juez fue cuando entré a las mías propias”, recordó años después. Ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la eligió jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), cargo que ejerció durante ocho años, los últimos cuatro como presidenta.

Su paso por el TPIR dejó una marca duradera en el derecho internacional humanitario. En el caso El Fiscal contra Jean-Paul Akayesu, resuelto el 2 de septiembre de 1998, el tribunal —con Pillay como figura central en la elaboración del fallo— estableció por primera vez que la violación y la agresión sexual pueden constituir actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Akayesu, alcalde de la comuna de Taba, fue hallado culpable de haber ordenado a grupos paramilitares que atacaran y violaran a mujeres tutsis refugiadas en su jurisdicción. “Desde tiempos inmemoriales, la violación ha sido considerada un botín de guerra. Ahora es un crimen de guerra. Ya no es un trofeo”, declaró Pillay tras conocerse el veredicto, según recoge la Facultad de Derecho de Harvard.

El TPIR también condenó al ex primer ministro ruandés Jean Kambanda por genocidio —la primera vez que un jefe de gobierno fue declarado penalmente responsable de atrocidades cometidas durante su mandato— y a tres ciudadanos ruandeses por el uso de medios de comunicación para incitar al genocidio, en el primer caso de esa naturaleza desde los juicios de Núremberg.

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