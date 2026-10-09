Trump anuncia que Rusia venderá diésel a EEUU y al mundo

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BBC Mundo
Publicado el 09/10/2026 a las 18h32
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El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes haber llegado a un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin que permitirá a Moscú "liberar de inmediato" diésel al mercado mundial.

Según dijo, Putin accedió a liberar 300.000 toneladas de diésel de inmediato, seguidas de 500.000 toneladas en noviembre y otro millón después.

“¡Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo, bajarán en cifras récord y rápidamente!”, escribió Trump en Truth social.

 

Guerra de precios

Los precios del diésel en EEUU se han duplicado desde que comenzó la guerra con Irán en febrero, lo que ejerce presión sobre los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato debido al creciente coste de la vida.

Según la organización AAA (Asociación Automóvil Americana), el precio medio del diésel en EEUU es actualmente de $us 6,28 por galón, una cifra inferior al máximo histórico de $us 6,53 registrado a finales de septiembre.

Poco después del anuncio de Trump, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió formalmente una licencia temporal que permite la entrada de diésel ruso al mercado.

 

Impacto incierto

Aún no está claro qué impacto tendrá la medida en los precios del combustible.

El crudo Brent, referencia mundial, se mantiene por encima de los $us 103 por barril. Antes de la guerra con Irán, el crudo Brent se cotizaba a unos $us 73.

Este es el último intento del presidente Trump de reducir los precios del combustible en EEUU.

A principios de esta semana, dijo que estaba "considerando" suspender el impuesto federal sobre la gasolina, y también anunció que permitiría el uso del llamado diésel con tinte rojo en las carreteras estadounidenses sin tener que pagar impuestos federales.

También ha presionado con éxito a las naciones del G7 para que liberen 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas para ayudar a aliviar los problemas de suministro, y anteriormente apoyó los llamados para prohibir las exportaciones de diésel desde EEUU.

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