Ucrania ataca petrolera rusa tras acuerdo de Trump y Putin

Ucrania atacó durante la noche una terminal petrolera en la sureña región de Rostov pese al acuerdo de suministro de diésel alcanzado el viernes (09.10.2026) entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, según informaron hoy las autoridades y medios independientes.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, en Rostov en el Don, la capital regional, se desató un incendio en la terminal petrolera Yug Rusi, encargada del almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhajinsk, instalación que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el pasado 9 de julio.

Durante el ataque nocturno, en el que fueron derribados más de cien drones, también "resultó dañado un puente ferroviario", según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Yuri Slusar. "Se detuvo el tránsito de trenes en ambas direcciones. Se verifica la información sobre posibles víctimas. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", indicó.

Posteriormente señaló que durante el ataque fueron heridas seis personas y dañados varios edificios y casas particulares. Además, se desató un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Bataisk.

Por otro lado, en el mar de Azov fueron atacados dos buques, sin que se reportasen víctimas.

Acuerdo pone presión sobre Ucrania

El ataque contra la instalación petrolera rusa tiene lugar apenas horas después de que Trump y Putin acordaran en una conversación telefónica que Rusia suministrará petróleo y derivados a los mercados estadounidense y mundial, para bajar los precios del diésel en el mercado internacional.

Poco antes, Trump anunció en su red Truth Social que durante "una conversación sumamente exitosa" con Putin se acordó que "Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después".