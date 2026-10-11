Donald Trump anuncia tregua energética entre Rusia y Ucrania

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Publicado el 11/10/2026 a las 18h57
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sorpresivamente este domingo un "alto al fuego energético" con efecto inmediato entre Moscú y Kiev, pero su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo no estar informado de tal acuerdo y denunció que los ataques rusos continúan. Pese a ello, el mandatario ucraniano aseguró que su país siempre apoyará la paz y se mostró abierto a respetar el pacto si Rusia también lo hace.

"A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. Zelenski, aparentemente tomado por sorpresa por la información, dijo al medio estadounidense Axios no tener conocimiento de un acuerdo así, mientras que Moscú no se ha pronunciado al respecto.

"El anuncio de la tregua fue una noticia para mí", declaró Zelenski, aunque se dijo dispuesto a aceptarlo si Rusia hacía lo mismo. "Estamos esperando detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y que (el líder ruso Vladimir) Putin haga lo que el presidente Trump ha dicho", afirmó en su alocución diaria. Sin embargo, el jefe de Estado ucraniano denunció que los agresores siguieron atacando "con la misma intensidad" a pesar del anuncio de Trump.

"Rusia sigue rechazando" una tregua

Zelenski escribió en redes sociales que "los rusos bombardearon una planta energética en Kiev". También señaló que se registraron ataques en otras instalaciones energéticas de la región oriental de Járkiv, donde al menos tres personas perdieron la vida. "Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético", puntualizó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París apoya "sin reservas el llamado a una verdadera tregua energética", pero "Rusia sigue rechazándola, intensificando incluso en estas últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas". Cortes de electricidad afectaron esta jornada a varios barrios de la capital ucraniana y el lunes habrá restricciones de suministro en varias regiones del país.

Antes del anuncio de Trump, Zelenski había señalado que "Ucrania estará dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", enfatizando que cualquier desescalada debe ser mutua y estar respaldada por garantías reales. Añadió que un alto al fuego energético es posible, pero que es Putin quien no lo desea.

 

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