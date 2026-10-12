Paraguay intercepta un camión boliviano con fertilizantes que ocultaba más de 52 kilos de cocaína

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Unitel y Los Tiempos
Publicado el 12/10/2026 a las 14h42
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La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay informó que interceptó un camión que transportaba fertilizantes desde Santa Cruz, Bolivia, donde, tras una inspección, se detectó que en un doble fondo del semirremolque había sustancia controlada.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, explicó que se incautó un promedio de 52,4 kilos de cocaína.

"Esta modalidad se esta dando últimamente debido a que, la semana pasada llegó un camión con la misma cantidad de droga hacia el país. Similares características, porque traen 20 kilos de clorhidrato de cocaína y 30 kilos de pasta pasen", expresó Rachid.

El operativo se realizó en la región de Mariscal Estigarribia, donde efectivos policiales, con apoyo de canes detectores descubrieron que la droga estaba en un doble fondo de la parte de atrás del tráiler.

Asimismo, informó que el valor de la sustancia controlada supera los 350 mil dólares, tanto de la incautada en las últimas horas, como la realizada la semana pasada.

Por este hecho, se comisó el camión y se procedió a la aprehensión del conductor de nacionalidad paraguaya.

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