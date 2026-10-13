Médicos informan que intervención al Papa fue exitosa

“La intervención (a León XIV) ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos”, informó la Sala de Prensa de la Santa Sede a través de su canal de Telegram en relación con la operación a la que se ha sometido el Pontífice la tarde de este martes, 13 de octubre, en el Policlínico Gemelli de Roma, para extirpar un “nódulo localizado en el pulmón” derecho.

“El Santo Padre ha regresado a su habitación”, precisa además la Sala de Prensa, y añade que “se facilitará más información en breve”.

Este es el comunicado oficial del Vaticano respecto de la intervención a la que se sometió León XIV:

“Comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede

“El Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora informan de lo siguiente en relación con la intervención quirúrgica de esta tarde:

“El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica.

“Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios. (El adenocarcinoma es un tipo de cáncer maligno que se origina en las células glandulares, N. del E.)

“El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones.

“Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

“El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella”.