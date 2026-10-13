El Papa se traslada al Hospital Gemelli, donde será operado esta misma tarde

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Publicado el 13/10/2026 a las 8h29
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El Papa se ha trasladado al Hospital Universitario Agostino Gemelli, donde esta tarde será sometido a una intervención quirúrgica para tratar un nódulo pulmonar, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano y recoge Vatican News.

La operación se llevará a cabo por parte del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

Por este motivo, el Papa ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre coincidiendo con su hospitalización, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia

 

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