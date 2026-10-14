Papa León XIV es operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón

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AGENCIAS
Publicado el 14/10/2026 a las 8h20
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El papa tenía un tumor maligno en el pulmón, según han confirmado los primeros análisis tras la operación a la que se ha sometido este martes y en la que le ha sido extirpado. Así lo ha hecho saber el Vaticano en un breve comunicado difundido ayer a las 21.54 (hora local).

El primer parte médico ha señalado que la intervención ha durado hora y media, ha transcurrido sin complicaciones y ha consistido en la extracción del “lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video”.

“El examen histológico intraoperatorio ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”, revela la nota. Hasta ahora el Vaticano no había admitido que ya existía ese temor antes de la intervención.

El adenocarcinoma es un tumor maligno, pero habrá que esperar entre 10 y 14 días para que los análisis determinen el tipo exacto de células cancerígenas y el tratamiento a seguir, indican los facultativos consultados. En función de la penetración del tumor, puede darse por resuelto con la operación o será necesario recurrir a quimioterapia o radioterapia.

El comunicado ha hablado de una “intervención radical”, expresión que, según explican fuentes vaticanas, se refiere a que los médicos han optado por quitar tejido para estar seguros de que no quedaban células enfermas. Las mismas fuentes indican que la convalecencia prevista sigue siendo de una semana, tal como se había anunciado, pero no entran en avanzar posibles tratamientos posteriores.

El hecho de que al Pontífice, de 71 años, se le haya extirpado todo un lóbulo inferior puede implicar, a priori, que el nódulo detectado era de una dimensión relevante, o bien que su posición ha aconsejado que era la mejor solución quirúrgica. Esto no impide llevar luego una vida normal, al propio papa Francisco le habían extirpado parte de un pulmón en su juventud.

La Santa Sede ha señalado que el equipo quirúrgico ha sido dirigido por Stefano Margaritora, asistido por Elisa Meacci, Maria Teresa Congedo y Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estaba compuesto por Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

Según informó el Vaticano, el papa permanecerá en el hospital al menos una semana para recuperarse de la intervención y su agenda queda suspendida, de momento, hasta el próximo martes, día 20.

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