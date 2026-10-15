Brasil aprueba reducir la semana laboral de seis a cinco días

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Publicado el 15/10/2026 a las 19h01
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El Senado de Brasil aprobó por 75 votos a favor y uno en contra una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales y establecer una semana laboral de cinco días.

El texto aprobado es el mismo que recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en mayo de 2026. Por tanto, la enmienda será promulgada por las mesas directivas de ambas cámaras y no necesitará la sanción presidencial. La promulgación está prevista para el martes 20 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual la reforma entrará en vigor.

Tema de campaña

La reforma constitucional reduce la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas en dos fases. Dos meses después de la publicación de la enmienda, el límite bajará a 42 horas.

Un año más tarde, es decir, 14 meses después de su promulgación, se reducirá a 40 horas, con un máximo de ocho horas diarias. El texto prohíbe cualquier reducción salarial, tanto nominal como proporcional, incluidos los salarios mínimos establecidos para cada categoría profesional.

La reforma es uno de los principales temas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y cuenta también con el apoyo de su rival, Flávio Bolsonaro. Ambos se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el 25 de octubre.

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