Kast llega este viernes a Bolivia con una agenda de 11 puntos; la seguridad es uno de los temas centrales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegará este viernes a Bolivia para cumplir una agenda de trabajo de 11 puntos, que incluye una reunión bilateral con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, y la suscripción de acuerdos entre ambos países. La seguridad será uno de los temas centrales del encuentro.

El mandatario chileno arribará a suelo boliviano a las 08:00. Posteriormente, a las 10:00, sostendrá una reunión con Paz. Al mediodía, ambos dignatarios realizarán un pronunciamiento conjunto y, después, se desarrollarán reuniones sobre distintos temas.

"Es una visita que va a iniciar naturalmente con el saludo. A continuación, vamos a tener una reunión con el presidente Paz, la reunión bilateral entre presidentes que es acompañada por sus cancilleres y ministros delegados. Luego de ello vamos a tener el diálogo entre las delegaciones de ambos países. Esto convoca la presencia de otros ministros", dijo Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia.

Kast llegará acompañado de una delegación integrada por ministros de Estado. La agenda de 11 puntos, acordada desde diciembre del año pasado, contempla asuntos relacionados con el comercio, la minería, la conectividad y la seguridad, entre otros.

"Tenemos una agenda de 11 puntos que hemos acordado ya desde diciembre pasado y en torno a ello vamos a suscribir acuerdos que van a ser luego presentados", detalló Aramayo.

La autoridad señaló que la seguridad será uno de los temas fundamentales del encuentro y sostuvo que el Gobierno asumió la atención de las fronteras como una política de Estado.

"La seguridad es uno de los temas fundamentales. Ustedes saben que todas nuestras fronteras en el tiempo pasado fueron desatendidas. Y esa es una actuación que el Gobierno ha tomado como una política de Estado, en el marco de diferentes instancias como el Consejo de Seguridad del Estado. Y el tema con Chile no es un tema ajeno", puntualizó.

El caso de las maderas

La visita de Kast también se produce en medio de cuestionamientos por el caso de las maderas. Este miércoles, el expresidente Jorge Tuto Quiroga pidió que el encuentro entre ambos mandatarios sirva para abordar este asunto. Sin embargo, desde la Cancillería se informó que el tema no está contemplado entre los puntos de la agenda.