Zelenski dice que Ucrania retoma ataques a infraestructuras rusas

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que Ucrania ha reanudado los ataques contra infraestructuras energéticas rusas, dando por terminado el acuerdo informal impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para detener este tipo de acciones.

"La prohibición se levanta. Se acabó", adelantó el presidente ucraniano al diario Financial Times durante su viaje al Reino Unido.

La decisión llega después de que Rusia continuara atacando instalaciones energéticas civiles ucranianas, dejando recientemente a cientos de miles de personas sin electricidad.

Ataques rusos a pesar del acuerdo

Zelenski criticó además la reducción del apoyo estadounidense, especialmente la limitación del intercambio de inteligencia y los problemas de acceso al sistema satelital Starlink por parte de las fuerzas ucranianas.

Según el mandatario, Kiev fue advertido de que perdería información de inteligencia si no respetaba el alto el fuego sobre infraestructuras energéticas.

A pesar de haber aceptado inicialmente la propuesta de Trump, Ucrania se vio sorprendida esta semana por ataques rusos con drones y misiles sin recibir alertas previas de Estados Unidos.

Zelenski afirmó que estaría dispuesto a suspender nuevamente estos ataques si Washington proporciona más sistemas de defensa aérea, especialmente interceptores Patriot, para proteger a la población ucraniana.

Sobre Starlink, Zelenski rechazó que los problemas se debieran a fallos técnicos y sugirió que fueron resultado de una decisión política. Por su parte, Elon Musk sostuvo que su empresa no fue responsable de esa situación.

La entrevista se publicó después de que Trump levantara sanciones al petróleo ruso y anunciara la compra de grandes cantidades de diésel procedente de Rusia. Según el artículo, esta decisión podría beneficiar al presidente ruso Vladímir Putin, al proporcionar ingresos adicionales mientras continúa la guerra contra Ucrania. La medida ha generado críticas entre aliados europeos y de la OTAN, incluida la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien la calificó de arriesgada y advirtió que podría prolongar el conflicto en lugar de acercar una solución.