Proyecto petrolero reaviva el conflicto por las Malvinas

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AGENCIAS
Publicado el 18/10/2026 a las 9h13
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Con menos de cuatro mil habitantes y ubicadas en un rincón aislado del océano Atlántico Sur, las islas Malvinas (que el Reino Unido llama islas Falkland) rara vez aparecen en los titulares de la prensa económica internacional.

  Sin embargo, un proyecto de exploración petrolera británico-israelí en sus aguas está reavivando las tensiones históricas entre Argentina y los habitantes del archipiélago. 

   Argentina reclama la soberanía de las islas desde hace dos siglos. Esta disputa de 200 años por la soberanía del archipiélago desembocó en la guerra de 1982 entre el Reino Unido y Argentina, aunque el control británico se restableció rápidamente después de que las fuerzas argentinas invadieran las islas.

   En un referéndum sobre la soberanía celebrado en las islas en 2013, el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de mantener sus vínculos con el Reino Unido como territorio británico de ultramar con gobierno autónomo. Ahora, el proyecto petrolero Sea Lion ha vuelto a poner el conflicto sobre la mesa.   

Frenar el proyecto   

El Gobierno de Javier Milei ha acudido al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé comenzar a producir crudo en 2028. Con esta medida urgente se busca impedir que avance la explotación de hidrocarburos en la zona. Pero ¿qué posibilidades tiene de conseguirlo? Leopoldo Godio, experto en derecho internacional, nos explica los detalles.

   “Creo que las solicitudes de Argentina son muy buenas. Son muy razonables, están bien planteadas. El Tribunal de Mar va a hacer lugar a esas medidas de resguardo. Lo que sí que es necesario aclarar que en 8 casos anteriores, el Tribunal de Mar no siempre otorgó las medidas que le pidieron los estados”, explica, e insiste en que estas medidas se pidan ahora para evitar que los recursos vivos no renovables se utilicen de manera irresponsable.

   La solicitud se presentó el martes pasado después de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había dado a Londres para que detuviera las actividades relacionadas con el proyecto. Argentina busca frenar el avance petrolero antes de que comiencen las perforaciones previstas para 2027.

   Sea Lion está situado en la cuenca Malvinas Norte, y su inversión prevista ronda los 2.200 millones de dólares. Argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos sobre la plataforma continental y puede agravar una disputa de soberanía que lleva décadas enfrentando a ambos países. “De las relaciones desde el punto de vista formal no debería cambiar nada en los hechos. Esto claramente va a generar disconformidad, ya lo ha generado en el Reino Unido, posiblemente tenga repercusiones, elecciones del secretario general”, insiste el experto.

   

Existe un obstáculo 

jurídico 

 La petición se basa en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina solicita medidas provisionales, pero hay un obstáculo jurídico importante: el Tribunal del Mar no tiene competencia general para resolver disputas de soberanía territorial. 

   Londres, por su parte, defiende la legalidad de las licencias y sostiene que la solicitud argentina no suspende automáticamente las autorizaciones existentes. 

   La decisión del Tribunal podría ser determinante para el futuro inmediato del proyecto, aunque no resolvería por sí sola la disputa histórica por las islas. La batalla por las Malvinas suma así un nuevo frente: el de los recursos energéticos y el derecho internacional.

Apoyo

La disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo internacional. El Grupo de los 77 (G77) y China reiteró su respaldo al derecho de Argentina a iniciar acciones legales contra la exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en el archipiélago.

El G77 nació en 1964 con 77 integrantes, pero actualmente reúne a 133 países en desarrollo de África, Asia, América Latina y Oceanía. China participa de sus posiciones conjuntas, aunque mantiene una condición particular dentro del bloque.

En su declaración, los países reafirmaron la necesidad de que Argentina y Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas.

También reconocieron expresamente el derecho argentino a emprender acciones legales contra actividades hidrocarburíferas no autorizadas y recordaron que ambas partes deben evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación en los territorios disputados.

   La posición no implica que el bloque haya ordenado suspender el proyecto petrolero, sino que respalda la utilización de mecanismos jurídicos internacionales.

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