Francia reconoce "pérdida de control" de la policía en protestas

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Publicado el 19/10/2026 a las 10h26
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El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, "presentó al presidente su renuncia" el domingo, indicó el Elíseo en un comunicado. "Teniendo en cuenta la necesidad de un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual, el presidente de la República la rechazó", agregó.

Peores episodios de violencia urbana en años en Francia

El ministro presentó su dimisión después de las críticas a la gestión policial de las protestas del 17 de octubre, que derivaron en actos vandálicos y enfrentamientos en distintas ciudades francesas.

Algunos políticos de la oposición han pedido la destitución de Nuñez después de los peores episodios de violencia urbana en varios años en Francia, en el marco de las protestas estudiantiles que han derivado también en protestas por el alto costo de la vida.

El recuento por las autoridades asciende a cerca de 2.400 personas detenidas el sábado y casi 1.000 policías y gendarmes heridos en choques entre las autoridades y manifestantes, con saqueos e incendios en varios lugares del país.

La actuación policial también ha recibido críticas de varios alcaldes, entre ellos los de París, Marsella y Limoges, cuya Alcaldía fue pasto de las llamas.

Macron rechaza renuncia del ministro de Interior y pide más medidas contra la violencia

Al rechazar su dimisión, Macron pidió a Nuñez "tomar todas las medidas necesarias para garantizar la transparencia sobre los fallos de anticipación e inteligencia que llevaron a la violencia", los destrozos y los saqueos de cientos de comercios, señala el comunicado de la Presidencia francesa.

Ante la magnitud de los daños y "para poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos, (Macron) también pidió al ministro del Interior que ponga en marcha lo antes posible sobre el terreno nuevos modos operativos para las fuerzas de seguridad interior en la lucha contra los alborotadores", indicó el Elíseo en su comunicado.

En una entrevista en France Inter, el ministro de Interior explicó este lunes que había presentado su dimisión a Macron "porque soy responsable de todo lo que está ocurriendo".

Despliegue policial "asimétrico" en relación con el volumen de manifestantes

Nuñez reconoció que el despliegue policial que implementó era, "en algunos aspectos, asimétrico en relación con el volumen de participantes", ya que la participación fue "claramente mayor de lo que habíamos previsto". 

Nuñez admitió que se había producido una "pérdida de control" por parte de la policía en algunas ciudades. Sus pronósticos estimaban 200.000 manifestantes para el sábado, mientras que la cifra final fue de 500.000, añadió.

El ministro precisó que el sábado se movilizaron sesenta mil personas, entre ellas "todas las fuerzas móviles, gendarmes y agentes de policía". El reto ahora es "cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir", subrayó.

 

Gobierno responsabiliza a "la ultraizquierda"

Por su parte, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, compareció este lunes ante la prensa, tras una reunión de crisis en la sede del Gobierno. Afirmó que el Ejecutivo trabajará para "proteger las elecciones presidenciales" de 2027 ante lo que describió, citando a los servicios de inteligencia, como un movimiento de extrema izquierda "que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales".

Ya, en una declaración solemne televisada el domingo por la noche, el presidente Macron advirtió que quienes intentaron atacar las instituciones republicanas tendrían que responder por sus actos ante la justicia y apuntó como responsables de las violencias y saqueos a grupos de ultraizquierda y a delincuentes.

 

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