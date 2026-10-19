Lula y Flávio Bolsonaro se insultan en el primer debate electoral en Brasil

Con más agravios personales que propuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro debatieron este domingo por primera vez en TV, a una semana del balotaje electoral en Brasil, mientras empatan en encuestas.

Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), venció en la primera vuelta por 47% contra 45% de los votos a Lula, de 80 años.

El debate en los estudios de TV Band en Sao Paulo, el primero tras la negativa de Lula a participar antes de la primera vuelta, no tardó en encenderse.

Con una corbata con los colores de Brasil, el izquierdista se alejó en un momento de Bolsonaro para marcar "distancia con miliciano", según dijo, en alusión a supuestos vínculos del senador derechista con grupos parapoliciales que controlan barrios populares en Rio de Janeiro.

Bolsonaro respondió que era mejor tenerlo lejos porque la "billetera puede ser robada", y mostró una anotación en la palma de su mano: "Corrupto".

Lula, que busca su cuarto mandato no consecutivo, estuvo preso por corrupción antes de que su condena fuera anulada por defectos de forma.

"Mentiroso contumaz", lo llamó el izquierdista luego de que su adversario mencionara a la primera dama Janja da Silva como un gasto público dispensable. "Brasil te va a jubilar", le dijo Bolsonaro.

Vestido de traje aunque menos formal que Lula, Bolsonaro se paró varias veces detrás de su rival mientras hablaba a cámara, haciendo gestos de negación.