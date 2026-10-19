Protestas por costo de vida, vivienda y educación se extienden en Europa

Más de 2.000 personas fueron detenidas entre el sábado y el domingo en varias ciudades Francia, país donde este fin de semana fue escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Sin embargo , las protestas se extendieron a varios paíse de Europa.

Hasta ayer, ciudades de Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Albania fueron centro movilizaciones sociales y políticas en Europa.

Aunque las protestas responden en cada país a causas diferentes. El aumento del costo de vida, los precios de los combustibles, la crisis de acceso a la vivienda, los problemas educativos y las denuncias de corrupción figuran entre los principales motivos.

La situación se intensificó el sábado 17 de octubre, cuando miles de personas salieron a las calles de distintos países europeos. Las movilizaciones no forman parte de un único movimiento coordinado, pero reflejan un descontento social que afecta a varios gobiernos.

Francia

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, señaló que se han iniciado investigaciones para identificar a los autores de los actos violentos y llevarlos ante la justicia.

Hasta el momento, más de 600 agentes de policía, gendarmes y bomberos han resultado heridos a causa de la violencia, añadió el funcionario, citando cifras provisionales.

Italia

Los disturbios que sacuden Europa se extendieron a Italia, donde un grupo de alborotadores atacó varios vehículos de la Policía en Milán.

Las manifestaciones del 17 de octubre comenzaron con marchas contra el encarecimiento de la vida y los conflictos armados, pero algunas terminaron en enfrentamientos.

Portugal

Portugal enfrenta un problema que afecta especialmente a jóvenes, trabajadores y familias que viven en las principales ciudades: el encarecimiento de la vivienda y la dificultad para acceder a un alquiler asequible.

Bélgica

En Bélgica, las movilizaciones están vinculadas principalmente al rechazo de medidas gubernamentales de ajuste presupuestario.

Albania

Albania presenta un escenario diferente: las movilizaciones tienen un componente político más marcado y están dirigidas contra el primer ministro, Edi Rama.