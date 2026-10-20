Argentina y Reino Unido, a arbitraje por las Malvinas en 20 días

Mundo
Deutsche Welle
Publicado el 20/10/2026 a las 17h57
ESCUCHA LA NOTICIA

Argentina y Reino Unido expondrán sus argumentos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM o ITLOS, por sus siglas en inglés) los próximos 10 y 11 de noviembre sobre las medidas solicitadas por Buenos Aires respecto de la explotación del yacimiento de Sea Lion, próximo a las islas Malvinas, administradas por Londres, aunque el país sudamericano reclama su soberanía.

Según informó este martes en un comunicado el TIDM, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, el presidente de dicho tribunal, Maurice K. Kamga, fijó esos días para la audiencia sobre las medidas provisionales anunciadas por Argentina el mes pasado y solicitadas el pasado martes.

La audiencia será pública y se celebrará en la sala principal de la sede de esa instancia internacional.

Hace una semana, el Gobierno argentino solicitó dichas medidas  "con arreglo al apartado 5 del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", en el marco de su contencioso sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Suroccidental, recordó el tribunal.

 

Argentina se opone a la extracción británica de crudo

Buenos Aires quiere frenar la explotación británica de los hidrocarburos en las islas y, en concreto, que Londres se abstenga de utilizar la información obtenida durante la etapa de exploración y deje de "impedir" que Argentina "cumpla con su obligación" de "proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia".

El Gobierno de Javier Milei también pidió medidas para que Reino Unido "se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa".

El objetivo de Argentina pasa por detener el avance de Sea Lion, un proyecto offshore operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago. Argentina considera "ilegales" los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas y ya ha denunciado a las petroleras.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo
2
Personas con enfermedades base son los más afectados por el calor; provoca deshidratación y desmayos
3
Comicios: tras frustrante debate del domingo, encuestas apuntan a un empate técnico en Brasil
4
Video revela irregularidades y extracción de bultos en la casa de Marset
5
YPFB y cañeros acuerdan elevar la mezcla de etanol en la gasolina en un 15% a partir de noviembre

Más en Mundo

20/10/2026
Acampados en Portugal piden "huelga general ibérica" por vivienda
Los integrantes de las acampadas por una vivienda asequible en Lisboa y Oporto mantienen este martes el pulso con las autoridades portuguesas pese al operativo...
Ver más
20/10/2026
Comicios: tras frustrante debate del domingo, encuestas apuntan a un empate técnico en Brasil
El áspero intercambio la noche del domingo en el primer debate a una semana del balotaje entre el presidente Lula da Silva y el retador conservador Flavio...
Ver más
La administración federal anunció que con la medida procura asegurar "maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos".
Ver más
19/10/2026
Argentina incentiva retiro de 20.000 empleados públicos
Combustibles, alimentos y alquileres cada vez más caros: crecen las protestas en Europa contra el costo de vida y los recortes de presupuesto para la educación. Muchas manifestaciones terminan en...
Ver más
19/10/2026
Protestas y violencia: ¿por qué se rebelan los jóvenes europeos?
Más de 2.000 personas fueron detenidas entre el sábado y el domingo en varias ciudades Francia, país donde este fin de semana fue escenario de violentos enfrentamientos entre  manifestantes y...
Ver más
19/10/2026
Protestas por costo de vida, vivienda y educación se extienden en Europa
Con más agravios personales que propuestas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro debatieron este domingo por primera vez en TV, a una semana del balotaje electoral en ...
Ver más
19/10/2026
Lula y Flávio Bolsonaro se insultan en el primer debate electoral en Brasil
En Portada
20/10/2026 Seguridad
Juez chileno frena la quema de madera boliviana y autoriza narcotest independiente
Una asociación internacional de empresas involucradas en el comercio mundial de productos de madera aseguró que la madera boliviana ingresa sim problemas en...
vista
20/10/2026 Seguridad
Video revela irregularidades y extracción de bultos en la casa de Marset
Un giro inesperado sacude el denominado "caso Marset" tras la difusión de una grabación de seguridad que cuestiona la transparencia de las acciones policiales...
vista
20/10/2026 Mundo
Argentina y Reino Unido, a arbitraje por las Malvinas en 20 días
El Gobierno de Buenos Aires había pedido al Tribunal del Mar de Hamburgo que convocara un arbitraje por los intentos de Londres de explotar los yacimientos...
vista
20/10/2026 Seguridad
Devuelven equipos robados del Gastroenterológico: "No fuimos conscientes de lo que hicimos"
Luego de que se denunciara el robo de equipos en el Hospital Gastroenterológico, la mañana de este martes fueron devueltos por personas que no fueron...
vista
20/10/2026 País
Urioste y Lara piden a los nuevos fiscales obrar con honestidad e independencia
“No puede existir encubrimiento ni trato privilegiado para nadie. Se debe exigir a las autoridades integridad, responsabilidad y coherencia en esta empresa que...
vista
20/10/2026 Mundo
Comicios: tras frustrante debate del domingo, encuestas apuntan a un empate técnico en Brasil
El áspero intercambio la noche del domingo en el primer debate a una semana del balotaje entre el presidente Lula da Silva y el retador conservador Flavio...
vista
Actualidad
La empresa china Sinosteel reactivará la planta siderúrgica de Puerto Suárez, Santa Cruz, y la española Makiber...
Ver más
20/10/2026 País
Procuraduría promueve acuerdos para el Mutún y un hospital paceño
Los agricultores cruceños aseguran que tres operadores tienen el control y la exclusividad de ese servicio –avalados...
Ver más
20/10/2026 Economía
Anapo denuncia monopolio y alza abusiva del transporte de urea en Bulo Bulo
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental en contra de...
Ver más
20/10/2026 Cochabamba
Alcaldía denuncia a cisterneros por atentar contra servicio de agua potable
Las precipitaciones de bolitas de hielo cubrieron calzadas y aceras de ambas ciudades. Hubo también chaparrones de...
Ver más
20/10/2026 País
Fuerte granizada sorprende a La Paz y El Alto
Deportes
El club 26 de Febrero, de Colquiri, es la revelación de la Copa Simón Bolívar de esta temporada. Se clasificó a los...
Ver más
20/10/2026 Fútbol
El club 26 de Febrero, de La Paz, es la revelación de la Copa Simón Bolívar y sueña con el ascenso
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
FC Universitario comenzó con fuerza y aprovechó sus oportunidades para derrotar por 2-1 a San Antonio, ayer en el...
Ver más
18/10/2026 Fútbol
Universitario toma aire con un triunfo ante San Antonio
El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75...
Ver más
18/10/2026 Multideportivo
Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open
Doble Click
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel
Querido amigo, pongo tu nombre al frente de este Prólogo, publicado ahora en la prensa a manera de reseña literaria,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Los vértigos de un egiptólogo en Egipto