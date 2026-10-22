Ecuador: detienen a excandidata presidencial correísta

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Publicado el 22/10/2026 a las 16h23
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La Policía de Ecuador detuvo este jueves a la excandidata presidencial de izquierda Luisa González, a quien las autoridades investigaban desde enero de este año por un financiamiento irregular desde Venezuela a su campaña de 2023, cuando resultó electo el mandatario Daniel Noboa.

Las autoridades no han precisado la causa del arresto de González. La excandidata a la presidencia de Ecuador pertenece al movimiento político Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien fue inhabilitado para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos que se celebrarán en noviembre.

La Policía ecuatoriana informó en su canal de Whatsapp que la excandidata "fue aprehendida", sin precisar las razones. La izquierdista fue arrestada en Canuto, provincia de Manabí, donde reside.

Por su parte, la Fiscalía anunció este jueves que formulará cargos contra tres personas "investigadas por su presunta participación en el delito de lavado de activos" y escribió las iniciales de los detenidos en la red social X, entre ellos "L.M.G.A." que coincide con los nombres y los apellidos de González.

 

Dinero para campaña electoral

La entidad "investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", detalló.

Sin embargo, no ha precisado si se trata de la misma investigación iniciada en enero o de una nueva.

En los comicios de ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa.

En enero de este año, las autoridades allanaron la vivienda de González. Entonces, la excandidata negó haber recibido dinero desde Venezuela.

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