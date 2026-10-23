Más de 70.000 policías se despliegan en Francia

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Deutsche Welle
Publicado el 23/10/2026 a las 18h12
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El Gobierno francés anunció este viernes el despliegue de decenas de miles de agentes para evitar nuevos desórdenes durante las protestas sociales previstas para este sábado en Francia, ante llamados en redes sociales a provocar caos.

La segunda economía de la Unión Europea vivió el pasado sábado (17 de octubre) uno de los episodios de violencia urbana más importantes de los últimos años, seis meses antes de que los franceses elijan al sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron.

Los disturbios se produjeron al margen de manifestaciones multitudinarias para denunciar el encarecimiento de la vida, a llamado del movimiento de los chalecos amarillos, al que se sumaron los estudiantes que reclaman mejores condiciones en los liceos desde finales de septiembre. Ambos convocaron nuevas protestas el sábado.

 

París responsabiliza a la ultrazquierda

Para evitar que se repitan las vergonzosas escenas de caos que dieron la vuelta al mundo, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció la movilización de 70.000 policías y gendarmes.

También activará una veintena de blindados de la gendarmería, 15 camiones con cañones de agua, helicópteros, drones y otros equipos y vehículos especiales.

"Constatamos que hay numerosos llamados procedentes del movimiento de la ultrazquierda y de la extrema izquierda radical (...) a cometer abusos" y "saqueos", declaró el funcionario en rueda de prensa. "Seremos intransigentes", advirtió.

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