Bukele niega que hallaran muertos a salvadoreños emboscados en Haití

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France 24
Publicado el 24/10/2026 a las 22h49
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El periódico estadounidense publicó que sus restos habían sido recuperados este sábado, que presentaban graves quemaduras y que se entregaron en el aeropuerto internacional a un equipo militar salvadoreño que llegó a Haití el viernes.

"No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos", aseguró Bukele en su cuenta en X, en respuesta al informe del diario estadounidense.

Los soldados salvadoreños, que integran la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF por sus siglas en inglés), una misión respaldada por la ONU, desaparecieron el domingo pasado cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe.

Según Bukele, los restos hallados "corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor" que la de los salvadoreños, y a una persona con uniforme de un ejército de otro país.

"Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países", agregó el mandatario, que publicó fotos de dos de esos documentos.

Bukele desplegó durante la semana tropas especiales en Haití para apoyar la operación de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe.

El miércoles pasado, en un mensaje en X escrito en criollo haitiano, amenazó a las pandillas haitianas con acabarlas, como dice haber hecho con las de El Salvador, si no liberan a los salvadoreños.

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